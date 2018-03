Akerboom: meer Nederlandse agenten naar het buitenland

,,Of het nu gaat om georganiseerde misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit: deze problemen kun je alleen internationaal aanpakken", zegt Akerboom in gesprek met NRC. Op dit moment zijn 175 Nederlandse politiemensen in 34 landen actief. Akerboom wil dat aantal zo snel mogelijk uitbreiden. In het regeerakkoord is er al extra geld voor vrijgemaakt. Over het precieze aantal nieuwe plekken en landen waar de politie zal neerstrijken wordt nog onderhandeld, zo meldt de krant.