Ajax-Feyenoord en laatste nieuws rond bioscoopmoorden in de Ochtend Show To Go

Verder skypen we met AD-verslaggever Cyril Rosman over de rechtszaak rondom de bedreiger van Geert Wilders die morgen plaatsvindt. Verslaggever Victor Schildkamp geeft de laatste updates over de schokkende bioscoopmoorden in Groningen die eerder dit weekend plaatsvonden.



Sander Lantinga vertelt over de verkiezingen van de Faamnaam 2019. Welke naam wordt dit jaar verkozen tot Faamnaam van het jaar? Denk aan namen als Connie Dooms en Mat Ras.



Ook bellen we met coureur Tim Coronel over de GP in Mexico waar Max Verstappen wederom een geweldige prestatie hoopt neer te zetten.