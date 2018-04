'AIVD waarschuwde Den Haag voor dubieuze financier moskee'

Moskee: we dulden geen buitenland­se bemoeienis

27 april De as-Soennah moskee in Den Haag heeft weleens geld gekregen vanuit het buitenland, 'wat niet verboden is', maar er is 'op geen enkele wijze invloed uitgeoefend'. Het moskeebestuur laat dat weten. ,,Sterker nog, er is expliciet met de weldoeners afgesproken dat de Stichting as-Soennah op geen enkele wijze bemoeienis duldt'', aldus de moskee.