Airbnb-klanten waaieren uit over de regio

Volgens Bakker zorgt Airbnb voor een nieuwe vorm van huisjesmelken in de grote steden. ,,Het romantische idee dat je een extra centje kunt verdienen door je huis een paar keer per jaar te verhuren, is allang verleden tijd. In de hoofdstad heeft 13 procent van de Airbnb-aanbieders een derde van de accommodaties in bezit. De gemiddelde opbrengst per host was in Amsterdam ruim 15.000 euro; het gaat hier om huisjesmelkers 2.0.‘’



Na Amsterdam is Den Haag de tweede Airbnb-stad van het land. Vorig jaar steeg het aantal geboekte overnachtingen met 23 procent naar 226.000. Dit percentage is wel de helft lager dan het jaar ervoor, toen Airbnb met maar liefst 46 procent groeide in vergelijking met 2016. Bakker: ,,Omdat er in Den Haag geen regels gelden voor verhuur via Airbnb, wordt bijna de helft van de woningen voor meer dan zestig dagen per jaar verhuurd.‘’



In Utrecht is er nog steeds sprake van groei, maar met 4 procent in 2018 is dat veel minder dan 2017. Toen ontplofte het aantal overnachtingen met 95 procent groei. In Rotterdam handelde het boekingsplatform 190.000 overnachtingen af, bijna 15 procent meer dan in 2017.



De gemiddelde prijs per nacht is in Amsterdam veruit het hoogst: 158 euro. De bezoeker betaalt in Eindhoven het minst van de vijf steden: gemiddeld 64 euro per nacht. Deze stad is volgens Colliers steeds meer in trek. ,,Ook Airbnb is hier in opkomst, hoewel het platform er nog steeds klein is. Maar met een stijging van 28 procent meer overnachtingen, gaat het ook in Noord-Brabant snel.‘’



Airbnb-woordvoerder Bernard D'heygere laat weten dat het Colliers-onderzoek onjuistheden bevat. ,,Dit bureau doet onderzoek op basis van scraping. Daarbij wordt automatisch informatie van onze site gehaald en naar een aparte database gekopieerd. Sommige conclusies kloppen niet. Zo kunnen mensen die hun woning via ons aanbieden, een optie voor verhuur open laten op hun digitale kalender. Als je die optie tweehonderd dagen laat openstaan, telt Colliers dit als tweehonderd dagen verhuur. Terwijl dit in de praktijk niet het geval is. Zij stellen dat meer dan 40 procent van de huizen in Amsterdam langer dan zestig dagen per jaar is verhuurd. Dat klopt niet, dit percentage is lager dan 5 procent.''