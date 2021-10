Aidsfonds naar aanleiding van uitspraken Baudet: ‘Hiv discrimineert niet’

,,Eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet, voor blanke hetero’s. Dat komt eigenlijk niet voor.” Dat zei FVD-leider Thierry Baudet afgelopen zaterdag. Het Aidsfonds bestrijdt zijn beweringen: ‘Het is niet waar. Iedereen kan het krijgen. Hiv raakt iedereen.’

Direct reageren op de uitspraken van Baudet wil het Aidsfonds niet: daar heeft de organisatie ‘bewust voor gekozen', zegt een woordvoerder. ,,We willen het houden bij de cijfers.” Die plaatste het fonds vandaag in een twitterdraadje over hiv. ‘Hiv discrimineert niet’, staat daarin onder meer.

,,Wij hebben geen mening over Baudet, noch over Humberto", legt de woordvoerder uit. ,,Maar we hebben wel een mening over de 37 miljoen mensen die wereldwijd leven met hiv.” Presentator Humberto Tan diende Baudet gisteravond van repliek naar aanleiding van zijn uitspraken: ,,Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, homofobisch sausje.”

‘Angst zaaien’

Baudet noemde de angst voor aids bij blanke mannen ‘irrationeel’ en ‘ons aangepraat door de big pharma en die hele angstindustrie’. Daarbij maakte hij de vergelijking met corona. Volgens de FVD-leider zijn zowel aids als corona ‘een risico voor een specifieke groep, terwijl media en partijkartel de indruk wekken dat de hele bevolking continu in levensgevaar verkeert’, zo legde hij naderhand uit middels een tweet.

‘Mijn punt was dat in de jaren ‘90 Europese hetero’s werden geterroriseerd met angstbeelden over aids terwijl de kans daarop extreem klein was en is’, schrijft hij. De kans dat ‘een blanke hetero’ aids krijgt is kleiner ‘dan de kans dat-ie door de bliksem wordt getroffen', stelde Baudet zaterdag tijdens zijn toespraak.

Maar: klopt dat überhaupt? De kans dat je door de bliksem wordt getroffen is, afhankelijk van waar je je bevindt, gemiddeld 1 op de 1 à 2 miljoen. Volgens de Britse organisatie Aidsmap is de kans op hiv wanneer je als man één keer seks hebt met een besmette vrouw 1 op de 2380. Maar hoe groot de kans is dát je iemand treft die besmet is, én je daarmee ook nog eens onveilige seks hebt, hangt van enorm veel factoren af. Bovendien kan het zijn dat iemand vaker seks heeft met een besmet persoon. Kortom: de kans op hiv is niet eenduidig te berekenen.

‘Hiv raakt iedereen’

Wat we wel weten: van alle nieuwe hiv-diagnoses in Nederland betrof in 2019 61 procent mannen die het virus opliepen tijdens seks met andere mannen. Dat blijkt uit het hiv monitoringrapport van 2020. Iets minder dan een derde (28 procent) liep hiv op via heteroseksueel contact, en 11 procent op een andere of onbekende wijze. Dat komt onder meer omdat de kans op overdracht van een soa in de algemene zin bij anale seks groter is.

Maar, zegt het Aidsfonds: de cijfers verschillen enorm per land. ,,In Afrika vindt 60 procent van de hiv-besmettingen plaats bij jonge vrouwen. En als je in Rusland kijkt, dan is het redelijk 50/50 verdeeld onder mannen en vrouwen. Dus: hiv raakt iedereen.” Het virus treft mensen van ‘ieder continent en van alle genders en leeftijden’, aldus het fonds.

Daar komt bij dat nog altijd een derde van de via seks overgedragen infecties in Nederland géén betrekking heeft op seks tussen mannen. Daarnaast is het aantal besmettingen al geruime tijd aan het afnemen, en komt de ziekte in Nederland tegenwoordig in de algemene zin nog maar weinig voor, juist dóór preventie. ,,Een condoom voorkomt juist dat je ziek wordt", aldus het Aidsfonds. ,,Daar heeft big pharma dus niks aan.”

