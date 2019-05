Agressief roofvogelpaar valt mensen aan in Zeeuws dorpje

OM: Nieuw dna-be­wijs in viervoudi­ge moord Enschede

10:56 Terwijl de hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede blijven zwijgen en ontkennen, zegt het Openbaar Ministerie dat ze steeds meer bewijzen tegen hen in handen krijgt. Zo is er ook dna gevonden van één van de verdachten op een losgetrokken kabel van de beveiligingscamera in het pand waar de vier slachtoffers zijn gevonden.