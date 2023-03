Agenten slaan met getrokken wapen een man in de boeien die dreigde met... een fles wodka

De politie kreeg begin van de avond meerdere meldingen van automobilisten die over de A4 in de richting van Amsterdam reden. Zij gaven aan dat zij werden ingehaald door een busje met daarin meerdere personen en dat één van hen een lang vuurwapen vasthield en op auto's richtte. Agenten gingen er vervolgens achteraan.

Het busje werd uiteindelijk tot stilstand gedwongen en de politieagenten liepen - vanwege de aanwezigheid van een vuurwapen - met getrokken pistolen op het busje af. Alle inzittenden in het busje werden naar de grond gepraat en in de boeien geslagen.

Toen het busje werd onderzocht bleek dat het vuurwapen geen vuurwapen was, maar een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen. De man uit Haarlemmermeer die ermee dreigde naar andere automobilisten, moest mee naar het politiebureau. De andere inzittenden konden gaan.

Geschrokken vrouw naar huis gebracht

Tijdens de aanhouding kwamen een aantal onschuldige omstanders ook onbedoeld in de vuurlinie van de agenten terecht. Eén van hen was zo erg geschrokken en overstuur dat agenten besloten haar naar huis te brengen.

De politie waarschuwt dat ook nepvuurwapens verboden zijn en dat je ook met ‘op vuurwapens gelijkende voorwerpen’ moet oppassen. Op afstand is ook een fles drank in de vorm van een vuurwapen niet van echt te onderscheiden en dat kan ertoe leiden dat de politie zelf de wapens trekt en wellicht moet schieten.

Begin februari in Alkmaar werd een tiener met twee nepwapens bedoeld voor een feest, door agenten met kogelwerende vesten opgepakt. In januari zorgde een jongen in Rosmalen voor paniek met een op echt lijkend balletjespistool. Het zijn maar twee voorbeelden uit een lange rij van recente incidenten met nepwapens.

Beroemd is vooral het voorval rond de zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. De jongen werd in 2019 met een nepwapen opgepakt wat hij van zijn vader, regisseur Robert Oey, stiekem had meegenomen.

Zelfs wapens van stormtroopers afgepakt

Nog gekker is het voorval van een jaar of tien geleden bij een carnavalsoptocht in Limburg, waar de plastic laserwapens van enkele stormtroopers uit de film Star Wars werden ingenomen. Ook die nepwapens leken toch te veel op echte wapens en mochten niet mee de optocht in.

Flessen wodka of rum in de vorm van een automatisch vuurwapen zijn volop te bestellen online. De politie raadt iedereen aan die vooral thuis te laten en niet op straat mee rond te zwaaien.

Volledig scherm Wodka als pistool, deze is niet het 'wapen' uit het genoemde incident. © Internet