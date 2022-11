Agenten schoten 87 keer op overvallers tijdens achtervolging bij Broek in Waterland

De tientallen agenten die vorig jaar in Broek in Waterland jacht maakten op overvallers van een waardetransport hebben tijdens de achtervolging maar liefst 87 keer geschoten. Van de verdachten zijn acht lege hulzen teruggevonden, bleek op de tweede dag van de rechtszaak.

De beelden van de spectaculaire ontsnappingspoging gingen vorig jaar mei de hele wereld over. Getuigen filmden hoe verdachten zich vast reden op de smalle weggetjes in het poldergebied nadat ze net voor 14,5 miljoen euro aan goud hadden buitgemaakt bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam. Een van de vluchtauto’s schoot dwars door een tuinhek van een vrijstaande woning, waarna de overvallers via een sloot door een weiland probeerden te ontkomen. De bewoners van dit huis vertelden later dat ze doodsangsten hadden uitgestaan en zichzelf hadden opgesloten in een kast.

Dorpsbewoners waren verbaasd dat de overvallers juist dit uitgestrekte gebied hadden uitgekozen om te wisselen van vluchtauto’s. Ook de rechter verwonderde zich tijdens de zitting hierover. ,,Het is best een lastige route die je moet kennen anders kom je er niet uit. Of is er soms voorverkend?” wilde hij weten.

Volgens de acht verdachten die nu terecht staan, gaf de later door de politie doodgeschoten Osiris Diawara (46) instructies hoe ze moesten rijden. Hij keek hiervoor op de navigatie van zijn telefoon.

Volledig scherm De overvallers staken twee vluchtauto's in brand. © EPA

De bestuurders probeerden ondertussen met snelheden tot 200 kilometer per uur agenten af te schudden die hen soms tot op enkele meters waren genaderd. ,,We probeerden ze zo snel mogelijk kwijt te raken, omdat ze maar op ons bleven schieten", vertelt bestuurder Hachmi el A. (45).

Passagier Karim el G. (44) gaf toe dat hij kraaienpoten op de weg strooide en daarbij ook vanuit de auto het vuur had geopend. Agenten verklaarden dat er gericht op hen werd geschoten, maar El G. blijft erbij dat hij altijd in de lucht richtte. ,,Dat deed ik pas nadat de agenten op ons begonnen te schieten. Ik was daardoor al vrij snel geraakt in mijn been. Elke keer als er op ons werd geschoten, pakte ik het wapen om ze af te schrikken.”

Volledig scherm Eén van de vluchtauto's schoot dwars door een tuinhek van een huis. © privébeeld

Volgens de rechter was er totale chaos bij zowel de overvallers als de agenten. Verdachte Sidy S. (39) zou het zo niet willen noemen, maar spreekt liever ‘gecontroleerde paniek’. ,,Als je in de keuken van een restaurant werkt en het is spitsuur dan is het ook hectisch, maar is wel alles onder controle.”

De bestuurder van een van de vluchtauto’s Nourdine H. (44), kreeg vooral paniek door handlanger Karim die in zijn been was geschoten. ,,Hij riep steeds dat hij was geraakt, maar ik wist niet precies waar dat was.”

Bij een parkeerplaats in Broek in Waterland wisselden de overvallers van auto en staken ze twee voertuigen in brand. Ook hier verklaarden agenten dat ze voortdurend werden beschoten. Twee agenten reden in een elektrische auto toen ze op aanwijzingen van buurtbewoners hen pardoes heel dicht naderden. ,,Er stonden zeven of acht mannen. Eén had een skibril op en een automatisch wapen in zijn handen. Hij richtte op ons en schoot in onze richting. Ik schrok enorm, heb mij zo klein mogelijk gemaakt achter het stuur en heb vol gas gegeven om niet dood geschoten te worden. We hadden een elektrische auto die bloedsnel is. Ik ben ervan overtuigd dat we niet zelf geraakt zijn, omdat we zo snel wegreden.”

Politiegeweld

De agent had het gevoel dat de auto was geraakt, maar daarvan is uit sporenonderzoek niets gebleken. Forensisch rechercheurs vonden in totaal 95 lege hulzen. Precies 87 kogels waren afgevuurd door agenten, waarvan 17 keer daadwerkelijk iets is geraakt. Van de verdachten zijn 8 hulzen teruggevonden en is geen inslag vastgesteld.

Over het gebruikte politiegeweld is veel te doen in deze zaak. Heel veel agenten die aangifte deden, verklaarden volgens de rechter aanvankelijk dat er gericht op hen is geschoten, maar kwamen daar in een later verhoor op terug. De verdachten zeggen nooit gericht op iemand te hebben geschoten, maar altijd in de lucht om af te schrikken.

