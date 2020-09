‘Agenten handelden juist’ bij doodschieten ontsnapte tbs’er Dennie M.

M. werd dodelijk getroffen door één van de schoten van de agenten. Die openden het vuur toen M. meerdere keren gericht op hen schoot. Wat ze niet wisten dat M. schoot met een gaspistool waar geen patronen mee konden worden afgevuurd.

De tbs’er was die middag samen met een gedetineerde Tony van H. (53) uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Poortugaal uitgebroken. Ze bedreigden met het gaspistool een personeelslid en gijzelden buiten de kliniek de chauffeur van een taxibusje. De politie zette de jacht in op het ontsnapte tweetal en traceerde de taxi op de snelweg A15. Toen M. en Van H. in de gaten hadden dat de politie hen achtervolgde, vluchtten ze de taxi uit en renden een industrieterrein op. Daar schoot M. op de agenten die hem vervolgens uitschakelden.

Levensbedreigend

Het Openbaar Ministerie meldt dat de rijksrecherche onderzoek heeft gedaan naar het schietincident. De conclusie van het onderzoek is dat de situatie op het industrieterrein tijdens het ‘vuurgevecht’ zeer hectisch was en levensbedreigend leek voor de agenten. Gezien de snelheid waarmee de gebeurtenissen elkaar opvolgden, was het voor de politie niet mogelijk om naar een ander middel dan hun vuurwapen te grijpen om M. te stoppen.

Het gaspistool was de kliniek in gesmokkeld door M.’s vriendin Cindy S. (43) uit Appingedam. Ze had het wapen in haar onderbroek verborgen en had het geluk dat de scanapparatuur niet werkte. Ook was al eerder een mobiele telefoon en een mes mee naar binnen genomen. De vrouw moet zich nog voor de rechtbank verantwoorden.

