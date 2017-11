'Agenten fatale arrestatie Mitch geven openheid'

,,Er is heel veel gezegd over deze zaak. Maar niet door ons'', aldus de advocaat van de twee agenten die uit privacyoverweging worden aangeduid als DH01 en DH02. De agenten hebben eerder tijdens de behandeling van deze zaak wel antwoord gegeven op vragen van de rechtbank, maar nog niet hun visie gegeven. Volgens de advocaat zijn er veel misverstanden in deze zaak, waardoor een vertekend beeld is ontstaan. ,,Maar", voegt ze toe, ,,geen enkele uitkomst kan het verdriet ongedaan maken."



Het Openbaar Ministerie gaf gisteren aan de twee agenten wel schuldig te achten, maar verbindt daar geen straf aan. De Sitter bepleitte vandaag dat het OM niet in de positie is om te vervolgen omdat agenten immuniteit moeten genieten. Ze vindt daarom dat het OM door de rechtbank niet-ontvankelijk moet worden verklaard.



Mocht de rechtbank het OM toch ontvankelijk verklaren, dan vindt ze dat de agenten vrijgesproken moeten worden. ,,De aanhouding was rechtmatig en het gebruikte geweld ook. De agenten hebben niets strafbaars gedaan.''



De rechtbank doet op 21 december uitspraak.