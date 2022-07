Agent draait dienst van 21 uur door boerenprotest: ‘Onderzoeken vallen stil, politie niet meer in de wijk’

Volgens ACP-voorman Groeneweg is het eigenlijk jammer dat politieagenten zo ontzettend loyaal zijn naar hun werkgever. ,,De arbeidstijdenwet zegt dat je maximaal negen uur aan een stuk mag werken, maar in geval van nood mag die grens onbeperkt verruimd worden. Dat gebeurt nu dus volop. Agenten gaan daar in mee en gaan daardoor over grenzen heen. Daar maak ik me wel zorgen over. Als je zolang tegenover raddraaiers staat, tast dat je beoordelingsvermogen natuurlijk aan. Het houdt een keer op.”