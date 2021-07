Agent Dennis schoot op Malek F. die drie mensen neerstak: ‘Hij kwam met mes op mij af’

Actie van Peter R. de Vries voor gouden tip naar verdwij­ning Tanja Groen bijna op vierenhal­ve ton

10:41 De inzamelingsactie die tot de ‘gouden tip’ in de verdwijningszaak van de Limburgse studenten Tanja Groen moet leiden, is sinds de aanslag op Peter R. de Vries in een stroomversnelling geraakt. De donaties waartoe de misdaadverslaggever opriep zijn, zo toont de website van Stichting De Gouden Tip, de afgelopen dagen opgelopen tot het bedrag van 445.658,31 euro.