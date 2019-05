Agent beschrijft vondst zwaar verwaarloosde jochies in flat: ‘Ze vertoonden dierlijk gedrag’

UpdateDe politie in de regio Zaanstreek heeft enige tijd geleden twee verwaarloosde jongetjes gevonden, die in een flat opgesloten zaten. Dat zegt althans een politieagent in zijn column op Facebook. Hij vond ze op een bloedhete dag na een melding van een buurvrouw dat ze de jongetjes al de hele dag hoorde huilen. Flatbewoners in Purmerend denken dat de agent doelt op een incident vorig jaar bij hun in de flat.

In het huis was het heel warm, er was nergens eten of drinken voor de jongens en ze zagen er versuft uit, aldus de betrokken politieman, Tom Verweij. De kinderen konden niet weg; de deur van de ruimte waar de kinderen zich bevonden, bleek van buitenaf vastgebonden met een riem. Verweij zegt te vermoeden dat ze al maandenlang niet buiten waren geweest. Verweij schrijft columns op Facebook over zijn werk.



Dit weekeinde schreef hij over deze gebeurtenis, zonder precieze data, locatie en identiteitsgegevens te delen. Wel beschrijft hij hoe hij de jochies binnen zag zitten, nadat hij op het raam had geklopt. De een had een onderbroek aan en een mes in zijn hand. De ander had alleen een luier aan.

Politie Noord-Holland wil vandaag niks zeggen over het verhaal van Verweij, behalve dat het klopt dat het bericht uit hun regio komt. Verweij is zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Puinhoop

,,De twee jongens rennen wild door de woning,” schrijft Verweij in zijn schrijnende column. ,,In de slaapkamer liggen matrassen op de bedden zonder lakens en de hele woning is een puinhoop. Alle ramen zitten potdicht en waren niet door de twee jongens te openen. Nergens staat eten of drinken klaar, door de keukenkraan loopt water naar buiten. Ik vraag direct aan een buurvrouw of zij glazen water wil halen. De oudste rende naar de galerij en viel flauw, vermoedelijk door oververhitting. We roepen direct een ambulance op. Het andere jochie heeft een luier die al vele uren aan vervanging toe is. Een lieve buurvrouw neemt dit voor haar rekening.”

De kinderen zijn in een opvanggezin geplaatst. Verweij schrijft dat de ervaren crisispleegmoeder verklaard heeft dat de twee jongetjes dierlijk gedrag vertoonden. ,,Ook bleken ze zoveel met z'n tweeën te zijn geweest, dat zij een eigen taal hadden verzonnen.'' Verweij schrijft dat hij moest ‘denken aan een scene uit de film End of Watch, waarin agenten een aantal kinderen ontdekken die zijn opgesloten in een kast’.

Volgens hem is er gewacht op de moeder van de twee, maar is zij ‘nooit gekomen’.

Purmerend

Het verhaal van Verweij gaat hard rond op internet en leidt tot veel reacties. Onder meer uit een galerijflat in Purmerend waar bewoners vorig jaar zomer vrijwel hetzelfde meemaakten. ,,Dat incident met die kinderen was hier, of in elk geval hadden we hier hetzelfde”, aldus een buurvrouw die vorig jaar de luier van de jongste van de twee verwaarloosde jongetjes hielp verschonen. ,,De luier hing van viezigheid al op zijn knieën.” Nagenoeg alle details die Verweij beschrijft, komen overeen met het verhaal van de flatbewoners. ,,Alleen was het mes een aardappelschilmesje, maar toch... Ik schat dat die jochies 4 en 2 jaar oud waren.”