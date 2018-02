Afvalvrije zussen hebben één tas plastic per vier maanden

In het huis van Nicky en Jessie is op het eerste oog niet te zien dat ze zero waste leven. Toch zijn de dames constant bezig hun duurzame levenswijze nog effectiever en gemakkelijker te maken. Zij schrijven hierover op hun blog, waarop zij hun ervaringen delen en zo anderen helpen minder afval te produceren. In september komt hun boek over zero waste leven uit.

Volledig scherm Jessie en Nicky Kroon produceren met hun zero waste-leefstijl nauwelijks nog afval. © Cees Wouda Nicky en Jessie begonnen eind 2014 met afvalvrij leven. ,,We waren al heel veel met duurzaamheid bezig. We organiseerden lezingen en we aten vegetarisch. We vonden dat we al heel goed bezig waren. Op social media zagen we berichten van Lauren Singer, die toen al twee jaar zero waste leefde. Zij inspireerde ons en door haar wilden we een maand afvalvrij leven. Dat is helemaal mislukt. Je kan niet opeens zonder afval leven”, vertelt Nicky. ,,We hadden onderschat wat er allemaal bij komt kijken. We liepen een gewone supermarkt binnen, waar alle producten verpakt of zelfs oververpakt zijn.’’

,,Om afvalvrij te leven, moesten we nieuwe winkels vinden”, voegt Jessie daaraan toe.

Nicky: ,,De tweede keer bouwden we het langzaam op, dat werkte een stuk beter. We hadden de tijd om onze gewoonten aan te passen. We probeerden kleine dingetjes te veranderen. Het grootste deel van ons afval bestond uit verpakkingen van eten en drinken. Dus we zijn begonnen met het veranderen van onze boodschaproutine. Producten als brood, groenten en fruit kopen we al vanaf een paar jaar zonder plastic verpakking in een linnen tas. Langzaamaan zijn we ook dingen zelf gaan maken, zoals deodorant.

Jessie: ,,We maken per een of twee maanden een linnen tas papier vol en een voor glas. En een tasje plastic per drie of vier maanden. Het meeste afval komt van anderen vandaan, zoals een pak koekjes als cadeau.’’

Zij en haar zus halen twee linnen tassen uit een kast en kiepen ze leeg op de salontafel. In de tas voor papier liggen enkele lege enveloppen. ,,Soms gebruiken wij oude enveloppen om een kaart naar iemand te sturen. Zo wordt het toch nog hergebruikt.”

,,Het grootste misverstand van zero waste leven, is dat duur zou zijn. Maar je bent geen geld meer kwijt aan verpakkingen”, aldus Nicky. ,,We gebruiken kokosolie in plaats van veel verschillende make-upproducten. Alles wat we kopen is biologisch, lokaal, verpakkingsvrij en seizoensgebonden”, vult Jessie aan. ,,In het seizoen zijn producten al goedkoper.”

Kastanjes

Quote Met ons boek willen we laten zien dat de zero waste-leefstijl heel leuk is. Jessie Kroon (24) Nicky en Jessie hebben in hun afvalvrije jaren veel geëxperimenteerd met alternatieven die passen bij hun levenswijze. Jessie: ,,Op een gegeven moment hadden we roggemeel als alternatief voor shampoo, maar we waren een half uur bezig met ons haar uitwassen, dus daar zijn we mee gestopt. We gebruiken voor ons haar nu een blok shampoo in plaats van een lelijke verpakking. We gebruiken tabletjes als tandpasta, die schuimen een beetje in je mond en geven een pepermuntsmaak. We hebben een tijdje zelf tandpasta gemaakt, maar dat was geen succes.”

Nicky: ,,We maken wel zelf wasmiddel. Dat doen we door kastanjes te mengen met water, dat doen we nu al meer dan een jaar.”

Blog

De twee zussen zijn ook druk met het schrijven van hun zero wasteboek. ,,Het boek overlapt veel met onze blog. We merken dat mensen een voorbeeld willen en dat ze niet alles op willen zoeken op ons blog”, vertelt Nicky.