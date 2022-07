Afvaldumpers snelwegen riskeren forse celstraf: ‘Je neemt bewust het risico op zwaar ongeluk’

Wie afval dumpt of brandsticht op of langs snelwegen, loopt het risico zwaar gestraft te worden. Dat zei politiechef Willem Woelders gisteren. Hij krijgt bijval van strafrechtadvocaat Juriaan de Vries. ,,Je neemt bewust het risico dat er een zwaar ongeluk gebeurt.’’

Strafrechtadvocaat De Vries, verbonden aan Ficq & Partners Advocaten, zegt dat de consequenties voor de daders groot kunnen zijn als er als gevolg van de protestacties tegen het stikstofbeleid van het kabinet een ongeluk gebeurt. Gisternacht botsten er op de A7 tussen Groningen en Drachten voertuigen op een stapel gedumpte autobanden en op elkaar. Daarbij vielen geen gewonden.

Was dat wel gebeurd, dan konden de verantwoordelijken voor de afvaldumping vervolgd worden voor zware mishandeling of zelfs poging doodslag, stelt De Vries. ,,En als iemand overlijdt, kan er sprake zijn van dood door schuld of doodslag. Je neemt bewust het risico op een zwaar ongeluk. En daar kunnen lange celstraffen op staan.’’

Quote Ik vraag me af of de mensen die dit doen dat beseffen, los van de schade die ook nog eens op ze verhaald kan worden Willem Woelders, Politiechef

Rookwolk

Ook op het stichten van brand, zoals langs diverse snelwegen gebeurde, kunnen forse straffen staan als het misgaat. De Vries: ,,Dat kan onschuldig lijken, maar los van dat het brandstichting is met gevaar voor goederen en personen, wat op zichzelf al een ernstig strafbaar feit is, kunnen de gevolgen ook niet te overzien zijn als je bijvoorbeeld met 120 kilometer per uur in een rookwolk terechtkomt.’’

Politiechef Woelders stelt dat de mensen die dit soort acties op hun geweten hebben ‘mensenlevens in gevaar brengen’. ,,Het gaat echt alle perken te buiten.’’ Ook op het dumpen van asbest, zoals op een aantal snelwegen gebeurde, staan zware straffen, waarschuwt de politiechef. ,,Je hebt het over maximaal twaalf jaar cel. Ik vraag me af of de mensen die dit doen dat beseffen, los van de schade die ook nog eens op ze verhaald kan worden.’’

Rijkswaterstaat heeft camerabeelden, die met de politie en het OM gedeeld worden in de hoop dat de afvaldumpers worden opgespoord, zei directeur Michèle Blom gisteravond. De wegbeheerder doet aangifte tegen de dumpers en tegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bedreigingen aan haar medewerkers en aannemers.

Gesprek met Remkes

Tussen alle acties door was er gisteren wel enige beweging in de impasse rond de stikstofplannen. Premier Mark Rutte haalde LTO-voorzitter Sjaak van der Tak middels een telefoontje vanaf zijn vakantieadres over om toch met bemiddelaar Johan Remkes om de tafel te gaan, iets wat de land- en tuinbouworganisatie tot dusver weigerde. Nu Rutte heeft beloofd dat er tijdens de besprekingen geen taboes zijn, ging de LTO overstag.

