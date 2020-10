Aftellen naar coronasluiting horeca: Haagse feestvierders lappen regels massaal aan hun laars

video LIVE | Frankrijk kondigt noodtoe­stand af, Merkel uit forse kritiek op ‘te softe’ maatrege­len deelstaten

14 oktober Frankrijk kondigt de noodtoestand voor de volksgezondheid af. Die situatie gaat zaterdag in en maakt het nemen van strenge maatregelen mogelijk. Voor de zwaar getroffen hoofdstad Parijs wordt een avondklok ingesteld. De toenemende coronadrukte op ic's en verpleegafdelingen brengt ook de spoedeisende hulp in gevaar, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. De doorstroom in de ziekenhuizen stagneert, waardoor ambulances uit moeten wijken naar verderop gelegen ziekenhuizen. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.