Afschuw en minachting van familie Verstappen voor Jos Brech: ‘Jij bent geen mens, je bent een monster’

,,22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt.” Daar zit moeder Berthie Verstappen, in de rechtbank in Maastricht, om te vertellen over de verdwijning en dood van haar 11-jarige zoontje Nicky. Zojuist heeft ze haar dochter geknuffeld. Straks zal ze lang en indringend naar verdachte Jos Brech kijken. Hij verklaarde in een video haar zoon bij toeval dood te hebben gevonden en beroept zich verder grootdeels op zijn zwijgrecht. Berthie en haar man volgen sindsdien het proces, waarop ze zo lang moesten wachten. En nu mag Berthie eindelijk spreken.

,,Sinds 10 augustus 1998 is geen dag voorbij gegaan zonder pijn, zonder verdriet en zonder verlangen naar onze Nick, die toen verdween en later vermoord werd teruggevonden. Ja, we hebben al die lange, donkere dagen geteld. De dagen dat we Nick niet gezien hebben, de dagen dat we hem niet hebben kunnen vasthouden.”

Afdwingen

Quote In die 22 jaar zijn wij duizenden keren naar zijn graf geweest, telkens met de vraag: Waarom, waarom?” Berthie Verstappen, Moeder van Nicky Verstappen Dagen waarin ze ook steeds maar zochten naar antwoorden, samen met de man die achter haar zit: Peter R. de Vries, de misdaadverslaggever die vertegenwoordiger van de familie werd. ,,Naar de waarheid, naar de dader. De dagen dat we ons wanhopig afvroegen wie in hemelsnaam een 11-jarig jongetje tijdens een vakantiekamp om het leven zou kunnen brengen. In die 22 jaar hebben wij elke dag – ook vandaag - bij een foto van Nick een kaarsje opgestoken, meer dan 8000 in totaal. In die 22 jaar zijn wij duizenden keren naar zijn graf geweest, telkens met de vraag: Waarom, waarom?”



Ze hebben het af moeten dwingen, dit rechtstreeks aan Brech te kunnen vertellen. De rechtbank zette in eerste instantie een streep door het verzoek van de familie Brech aan te kunnen kijken. Toch mogen ze hier nu staan, tegenover de man die zij verantwoordelijk houden voor de dood van Nicky. Eerst was het zijn tante, die beschreef hoe het gezin van Nicky knakte, nadat het ‘lieve, zachtaardige sproetenkopje’ verdween.

Boos

Toen volgde zijn zus Femke, die Brech vol boosheid en verdriet toesprak. Soms moest ze pauzeren, haar tranen wegslikken. Met Nicky verdween ook het plezier uit haar leven: feestdagen en vakanties werden niet meer gevierd. Femke verloor het contact met leeftijdsgenootjes, omdat haar leven niet meer aansloot bij dat van hun. Haar vrolijke pap en mam werden verdrietige ouders. En Brech, de man die ze daarvoor verantwoordelijk houdt, blijft bij zijn summiere videoverklaring, waarin hij stelt Femke’s broertje dood te hebben gevonden. ,,Dat jij hier nu zit en ons niet aan durft te kijken zegt genoeg. Wel moet je weten en voelen dat onze ogen iedere seconde op jou gericht zijn, jij hebt ons Nicky afgenomen, mijn broertje, ons alles. Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster!”

En nu is daar de diepe pijn van een vader en moeder. Peetje luistert steunend op zijn handen terwijl zijn vrouw hun gedachten uitspreekt. ,,Op 10 augustus 1998 kwam er een abrupt einde aan ons levensgeluk. Tot op dat moment vormden wij een hecht, warm gezin, we hadden het goed en genoten intens van onze kinderen Nicky en Femke. Maar vanaf dat moment veranderde alles in een nachtmerrie waar geen ontwaken meer uit mogelijk is.”

33 jaar

Quote Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi. Berthie Verstappen, Moeder van Nicky Verstappen ,,Nick zou nu een man van 33 jaar zijn geweest. En wij, zijn ouders, zus en familieleden, kunnen alleen maar fantaseren, speculeren en dromen wat er van hem geworden zou zijn. We beelden ons dan in dat we de trotse opa en oma van zijn kinderen zouden zijn, dat we gezellige familiebijeenkomsten met hem en Femke zouden hebben en dat hij samen met zijn vader regelmatig naar Ajax zou gaan. Maar we weten het niet… we zullen het nooit weten, want Nicky is voor altijd maar elf jaar. Slechts elf jaar, omdat een volwassen man, een grote kerel, zich zelf niet in bedwang had en zich aan hem heeft vergrepen. Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi.”



,,Het leven dat wij nu hebben, het leven dat wij nu lijden – ja, met een lange ij – komt door jou, Brech. Wij hebben daar geen enkele twijfel over. En wat doe jij? Je zwijgt voornamelijk. De man die flink genoeg was om een onschuldig kind om het leven te brengen, was de eerste twee jaar na zijn arrestatie te laf om iets te zeggen. Wij moesten het doen met je vage toespelingen dat je ooit misschien wel wat ging zeggen, dat je wel iets weet, dat er een verklaring in de kluis ligt, maar ondertussen hield je toch mond.”

Minachting

En dan die videoverklaring, waarin Brech nota bene zegt dat ze recht hebben op antwoorden, om vervolgens te vertellen hoe hij het levenloze lichaam van Nicky bij toeval aantrof. ,,Wij vragen ons nu elke dag – al 22 jaar, 8 weken en 3 dagen – af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat, Brech, jij zou dat kunnen zeggen, jij zou onze vragen kunnen beantwoorden, maar je doet het niet. Wij voelen intense afschuw voor wat jij in 1998 hebt gedaan en intense minachting voor je houding hier tijdens de rechtszittingen, voor je zwijgen, je doorzichtige ontkenningen. Het was voor ons een onmenselijke beproeving om hier in de rechtszaal op twee meter afstand van je te zitten.”

Geen straf zal groot genoeg zijn, zegt Berthie. ,,Het leven van ons kind, ja, in feite het geroofde levensgeluk van onze twee kinderen, is niet in jaren uit te drukken.” Zij kunnen niet vluchten, zoals Brech in eerste instantie deed. ,,Wij kunnen alleen maar denken aan Nicky’s angst en zijn laatste momenten toen jij op zijn pad kwam. Wij zitten gevangen in onze gedachten, in ons verdriet, in onze pijn en in onze vragen, die jij kunt beantwoorden, maar dat gewoonweg niet doet. Morgen al 22 jaar, 8 weken en 4 dagen lang.”

Spijt

Brechs stem trilt als hij reageert op het relaas van de familie. Hij vindt het moeilijk te horen over het verdriet, zegt hij als de tante van Nicky heeft gesproken. ,,De dood van Nicky raakt me ook,” zegt hij. En later, als de moeder heeft gesproken: ,,Het spijt me dat ik zo lang heb gewacht met het afleggen van een verklaring.” Brech had het eerder moeten doen, zegt hij nu. ,,In 98, 2001, twee jaar geleden. Het is gewoon te laat.”

