Afschuw bij Halsema om dragen Jodenster bij coronaprotest op de Dam: ‘Diep triest’

De burgemeester roept alle deelnemers aan de demonstratie op afstand te nemen van dit gedrag. ,,Het onbeschrijflijke leed van onze Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog is op geen enkele manier te vergelijken met de problemen die mensen vandaag ondervinden van de coronapandemie”, aldus Halsema.

,,Ons nationaal monument op de Dam herinnert ons nog elke dag aan deze gitzwarte periode in het verleden. Ik roep iedereen op om respectvol om te gaan met deze historisch beladen plek. Dat juist op de Dam mensen het nodig vinden een gele ster te dragen is dieptriest en bijzonder kwetsend voor alle overlevenden en nabestaanden.”

20.000 deelnemers

Meer dan 20.000 demonstranten trokken zondagmiddag in een grote optocht door het centrum van Amsterdam om te betogen tegen de coronamaatregelen. De tocht begon om 12.00 uur op de Dam om daar via de Rozengracht, Marnixstraat. Leidseplein en Utrechtsestraat enkele uren later ook weer te eindigen. De tocht is rustig verlopen.

,,De demonstratie is zonder grote incidenten verlopen en de sfeer was gemoedelijk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Rond het middaguur was het op de Dam al zo druk met betogers dat de gemeente opriep om niet meer te komen. Volgens de gemeente waren er op dat moment al zo’n 10.000 betogers. Later sloten zich nog veel meer mensen bij de optocht aan, waardoor er uiteindelijk meer dan 20.000 mensen op de been waren.