Uitvaart Anne Faber in besloten kring in Nijmegen

Intussen is het voorarrest van Michael P. met drie maanden verlengd. P. werd op 9 oktober aangehouden in een kliniek van ggz-instelling Altrecht, waar hij verbleef in de laatste fase van zijn straf voor een dubbele verkrachting in Nijkerk in 2010. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en de dood van Faber. Het is onbekend of hij een bekentenis heeft afgelegd, maar hij wees de politie vorige week wel de plek waar Faber uiteindelijk werd gevonden.