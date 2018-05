'Afpakken Nederlanderschap van jihadisten is discriminatie'

Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B. zijn bekende Syriëgangers van het eerste uur. Al snel na het begin van de burgeroorlog in Syrië in 2013 trekken de vier Haagse jihadisten naar het strijdgebied, ze worden er strijders voor IS of een andere terreurgroep. Via social media deden ze verslag vanuit het kalifaat. Maar die twitter- en facebook-profielen zijn al lang verwijderd en niemand in de rechtbank bij Schiphol weet op deze dinsdag precies waar de vier nu zijn. Vermoedelijk nog steeds in Syrië. Maar Driss D. is hoogstwaarschijnlijk al twee jaar terug gesneuveld en of Anis Z. nog leeft, is onduidelijk.

De overheid weet één ding wel zeker: we willen ze niet meer terug in Nederland. Minister Blok (toen nog van Veiligheid en Justitie) liet eind vorig jaar weten dat hij de vier het Nederlanderschap had afgenomen. Blok baseerde zich daarbij voor het eerst op een vorig jaar nog aangescherpte wet: als iemand een bedreiging voor de veiligheid van Nederland is, kan zijn nationaliteit worden ingetrokken. Dat mag nu ook al als iemand nog niet door een rechter veroordeeld is.

De vier jihadisten om wie het nu gaat, zijn al wel (bij verstek) veroordeeld: tot zes jaar cel. Die straf moeten ze uitzitten als ze ooit nog terugkomen naar Nederland, maar door het intrekken van hun nationaliteit wil Nederland voorkomen dat ze zich überhaupt hier aan de grens melden.

Discriminatie

,,Discriminatie”, vindt advocaat Wassenaar. Want lang niet alle ongeveer 300 Nederlandse Syriëgangers hebben een dubbel paspoort. En van mensen die maar één nationaliteit hebben, mag je die niet afpakken. Stateloosheid mag niet, volgens internationale verdragen. ,,Wil de minister beweren dat jihadisten met een dubbele nationaliteit een groter gevaar zijn voor Nederland dan jihadisten met één paspoort? Hij zal zeggen: nee, maar zo kunnen we wel een deel van de mensen hier weren. Daarmee creëer je dus een soort tweederangs Nederlanderschap.”

Waar het vooral omgaat, vindt de landsadvocaat, is dat de jihadisten zich hadden kunnen realiseren dat het consequenties heeft als je je aansluit bij een terreurgroep. ,,Dan kun je verwachten dat het land waar je vandaan komt, zich tegen je keert.”

Ook gevaar voor Marokko?

Maar Nederland moet zijn ‘eigen boontjes doppen’, vindt advocaat Wassenaar. ,,Deze mensen zijn in Nederland geboren en getogen, maar kunnen straks alleen nog maar naar Marokko toe. En als die persoon hier een gevaar voor de nationale veiligheid is, is hij dat dan niet in Marokko? Terwijl hij daar niet meer vervolgd kan worden voor het zich aansluiten bij een terroristische organisatie, want dat is in Nederland al gebeurd. Is het dan niet eerlijker om hem hier zijn straf te laten uitzitten?”

Van het intrekken van een nationaliteit wordt Nederland ook niet per se veiliger, betogen verschillende experts. Als een kwaadwillende jihadist terug wil naar Nederland, doet hij dat toch niet met zijn eigen paspoort: want dat staat al wereldwijd geregistreerd. Recent teruggekeerde jihadisten, die nog steeds Nederlander zijn, melden zich juist eerst bij een Nederlands consulaat in Syrië of Irak, daarna werden ze onder begeleiding van de marechaussee naar Nederland gevlogen en hier vastgezet.