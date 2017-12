Afkeuring over stelling politiebond rond 'prijskaartje' Zwarte Piet-protest

Voorzitter Gerrit van de Kamp stelt in de reactie niets af te willen doen aan rechten van burgers. ,,Wij stellen hiermee op geen enkele manier het recht op demonstreren ter discussie. De politie is er juist voor het beschermen van de grondrechten van burgers. Wel vragen wij begrip voor de politie-inzet die nodig is om dit grondrecht en de veiligheid van burgers te waarborgen. Waar wij herhaaldelijk toe oproepen, is dat de politiek helder is richting burgers over hoeveel deze politie-inzet kost aan capaciteit en middelen, terwijl het werk bij veel politiemensen al tot aan de lippen staat.''



Volgens Van de Kamp is de oproep ook zeker niet uniek. ,,Wij hebben de afgelopen jaren al vaker gewezen op de effecten van steeds meer politie-inzet tijdens grootschalige evenementen. Evenementen, risicowedstrijden en nu ook demonstraties leggen veel druk op de capaciteit van de politie.''



De bond wil dan ook dat de discussie over de inzet van de politie gaat leiden tot duidelijke keuzes. ,,Of de politiecapaciteit moet omhoog, óf we moeten accepteren dat er ander politiewerk blijft liggen. Op dit moment wordt het probleem enkel bij de politie neergelegd”, aldus Van de Kamp.