Afghaanse windhond in doodsangst

RECENSIE Arena zwijmelt weg bij ode aan de liefde van Bey en Jay

19 juni Ze hoopten vanavond met de neus in de boter te vallen. De fans van Beyoncé en Jay-Z werden zaterdagavond verrast met een gloednieuw album Everything is Love en gingen er stiekem vanuit dat ze wel een nummertje zouden krijgen van het Amerikaanse powerkoppel tijdens het concert van de On The Run II Tour. In de Johan Cruijff Arena kwamen ze bedrogen uit.