Affaire rond Kroon heeft geen gevolgen, Bossche oorlogsheld mag blijven

Kroon blijft in dienst en zal volgende week vrijdag gewoon aanwezig zijn bij de uitreiking van de hoogste dapperheidsonderscheiding aan majoor-vlieger Roy de Ruiter. Dat is de uitkomst van een gesprek dat minister Bijleveld van Defensie had met Kroon, aldus De Telegraaf.



Bij Defensie waren ze niet echt blij met alle rumoer de afgelopen tijd rond de drager van de Militaire Willems-Orde. Hij zocht eerder dit jaar de publiciteit met een verhaal over een incident in Afghanistan waarbij de majoor in 2007 een Talibanstrijder zou hebben gedood, zonder dit te melden.