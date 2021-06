Advocaten uiten forse kritiek op OM rond afpersingszaak fruithandel De Groot

De verdenkingen tegen de twee hoofdverdachten in de afpersingszaak rond fruithandel De Groot uit Hedel worden door het OM stevig uitgebreid. De advocaten van de verdachten spraken schande over de opsporingsmethoden van de politie.

Dat bleek dinsdagochtend tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen twee mannen die worden verdacht van het organiseren van een reeks aanslagen die te maken hebben met fruitbedrijf De Groot Fresh Group uit Hedel. Het gaat inmiddels om meer dan tien beschietingen, ontploffingen of het neerleggen van handgraten bij huizen. Ali G. en zijn halfbroer Yassine A. worden inmiddels gekoppeld aan respectievelijk acht en zeven van deze incidenten.

De afpersingszaak rond fruithandel De Groot is er een die zijn weerga niet kent. Nadat in de zomer van 2019 tussen een lading bananen 400 kilo cocaïne werd gevonden begonnen de bedreigingen. De eigenaar moest 1,2 miljoen euro betalen, want anders zou een willekeurige medewerker worden geliquideerd. Door een blunder van justitie lekte vervolgens een lijst met meer dan 300 adressen van het werknemersbestand van De Groot uit. Wat volgde was een reeks aan aanslagen op woningen van (ex)werknemers. Na de aanhouding van Ali G. begin januari 2021 leek het geweld te zijn gestopt, maar in mei laaide het geweld weer op.

Omstreden inzet van undercoveragenten

Politie en justitie trekken alle registers open om het geweld te doen stoppen. Eind december 2020 werd daarom een undercover-traject ingezet, die veel stof heeft doen opwaaien. Een van de verdachten werd naar eigen zeggen met geweld in een busje getrokken, zijn advocaat sprak zelfs van een ontvoering. In het busje legde de verdachte belastende verklaringen af over onder meer Ali G. en zijn halfbroer. De politie schreef in haar verslag over de undercover-actie dat er totaal geen sprake was van geweld en dat de verdachte uit eigen beweging het busje was ingestapt.

Advocaat Bénédicte Ficq, de advocaat van Ali G., sprak schande over deze undercover-actie. Het verhoor in het busje werd namelijk niet opgenomen, volgens justitie omdat dar geen tijd voor was. ,,Justitie was verblind door paniek en vooringenomenheid tegen onze cliënt. Het doet de wenkbrauwen meer dan fronsen.” Ficq zei niet te geloven dat er geen tijd was om het busje te prepareren met opname-apparatuur, omdat de rit in de bus maar één doel had. ,,,En dat voor zo’n belangrijk fundament in deze zaak. Het OM weet dat je juist in dit soort trajecten transparantie moet betrachten. En als het dan zo druk is, dan trek je de getuige een dag later de bus in.”

Politie hield Ali G. aan het lijntje

Ficq hekelde ook de opstelling van de politie met betrekking tot een gesprek dat haar cliënt begin januari dit jaar had met de politie. Deze nieuwssite schreef daar vorige week over. In het gesprek werd Ali G. een rol als intermediair tussen de afpersers en justitie aangeboden. Terwijl Ali G. dacht dat hij met politie en justitie kon ‘onderhandelen’, wilde de opsporingsdiensten slechts tijd werd kopen om hem te kunnen aanhouden: zijn arrestatie stond namelijk al gepland. ,,Pas nadat mijn cliënt er melding van maakte en wij hebben gesmeekt om een proces-verbaal, is er verslag van gedaan.”

Ficq's collega Sebastiaan van Klaveren haalde aan dat justitie in Ali G. 'de kwade genius achter de aanslagen ziet’. ,,Maar hoe kan het dan zo zijn, dat er na zijn aanhouding nog aanslagen zijn gepland? Al zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Zijn cel wordt regelmatig gecontroleerd met speurhonden. En nog nooit is er ook maar één communicatiemiddel gevonden. Hoe kan hij dan de opdrachtgever van de aanslagen zijn?”

Dreiging mogelijk uit ander hoek

Volgens Ficq heeft het politieonderzoek zich te veel gericht op Ali G., en daarom wil zij dat twee verdachten uit grote drugsonderzoeken worden gehoord. Het gaat om Roger P. (alias Piet Costa) en Piet S. Met name Roger P. geldt als een van de grootste drugssmokkelaars van Nederland en is hoofdverdachte in de zaak rond het martelcomplex dat in Brabant werd opgerold. De twee verdachten zouden iets kunnen verklaren over de rol die de fruithandel zou hebben in de internationale drugssmokkel.

Advocaat Anis Boumanjal sloot zich aan bij die verzoeken, en hij vroeg ook om onderzoek te doen naar mogelijke camerabeelden die zijn gemaakt op de dag dat de verdachte in het busje werd getrokken. Boumanjal stelde het erg vreemd te vinden dat het OM hier niet zelf onderzoek naar heeft laten doen.

De rechtszaak wordt op 7 september hervat.