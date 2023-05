Advocaten tijdens zitting Marengo: ‘Arrestatie Weski is nieuwe zwarte bladzijde’

Advocaten Flokstra en Meijering luidden maandag de noodklok over de onwerkbare situatie voor advocaten in het megaproces Marengo. De arrestatie van collega Inez Weski is het zoveelste bewijs dat hun positie steeds verder onder druk komt te staan. Zij roepen de rechtbank op om een signaal af te geven aan het Openbaar Ministerie.

Op de zitting van maandag ging de rechtbank zelf niet in op de aanhouding van Weski. Op het programma stond het laatste woord van verdachte Mohamed R. Zijn advocaten, Nico Meijering en Christian Flokstra, verwezen wel naar de arrestatie van Weski, die hoofdverdachte Ridouan Taghi bijstond. „Die kwam als een schok”, zei Flokstra. „Er is een nieuwe zwarte bladzijde toegevoegd aan het boek Marengo. En die raakt de rechtsstaat, de strafrechtspleging en de strafadvocatuur. Dat baart zorgen.”

Flokstra roept ook nog even in herinnering hoe zijn collega Nico Meijering en advocaat Leon van Kleef eerder werden gevolgd naar Dubai. Het Openbaar Ministerie (OM) dacht - onterecht - dat zij daar Ridouan Taghi zouden ontmoeten. Volgens hem worden de advocaten door het OM steeds meer belemmerd en hij luidt de noodklok: „Alles is blijkbaar geoorloofd. Er zal iets moeten veranderen. Anders kunnen we niet de rol van advocaat blijven vervullen.”

Flokstra is vooral kritisch op de inzet van een kroongetuige met als gevolg ‘niet te beheersen risico’s en ellende’. Nadat het OM in 2018 bekendmaakte dat er met Nabil B. een kroongetuige was, werden er drie moorden gepleegd. De slachtoffers waren de broer van de kroongetuige, de advocaat van de kroongetuige Derk Wiersum en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, Peter R. de Vries.

Desondanks houdt het OM volgens Flokstra stoïcijns vast aan de kroongetuige als ‘de heilige graal’ in opsporing. „Sterker, de minister wil nog steeds een uitbreiding van de kroongetuige-regeling. Het is niet langer werkbaar”, zo roept hij de rechtbank op om een signaal af te geven.

Aanhouding Weski

Inez Weski (68) werd op 21 april aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Ze zou informatie van haar cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught naar buiten hebben gesmokkeld. Weski zit nog altijd vast, nadat haar voorarrest begin deze maand met dertig dagen werd verlengd.

Door haar arrestatie was Weski gedwongen om de verdediging van Taghi neer te leggen. Hij liet daarop weten dat hij vooralsnog zijn eigen verdediging doet. Taghi heeft de dupliek en het laatste woord overigens al achter de rug. De rechtbank zal zich daar woensdag waarschijnlijk over gaan buigen. De rechtbank heeft nog de mogelijkheid om Taghi, die nog op zoek is naar een raadsman, toch een advocaat toe te wijzen.

Er is nog iets waar de rechtbank wat betreft Taghi een besluit over moet nemen. Vlak voor haar aanhouding deed Weski namens hem nog wel onderzoekswensen. Zo wilde zij ex-commando Sil A. als getuige horen: hij beweerde dat er tijdens bijeenkomsten was gesproken over de mogelijkheid om Taghi ‘uit te schakelen’. Als de rechtbank dat toewijst, is het de vraag of Taghi dan zelf de getuige gaat horen.

Behalve Taghi stond Weski ook de broers Mao en Mario R. bij. Tegen hen is net als tegen Taghi een levenslange gevangenisstraf geëist. Mao zou nog altijd worden bijgestaan door het advocatenkantoor van Weski, Mario R. is nog op zoek naar een nieuwe advocaat. Daarmee zijn er op dit moment dus drie hoofdrolspelers zonder verdediging. Want behalve Taghi en Mario R. zit ook kroongetuige Nabil B. zonder advocaten. Peter Schouten en Onno de Jong besloten in maart om hem niet langer bij te staan.

Het megaproces Marengo draait om de vermeende organisatie van hoofdverdachte Ridouan Taghi, die wordt gelinkt aan zes moorden en vier pogingen daartoe.