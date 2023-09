Advocaten: Regel de scheiding als alles nog koek en ei is

Het model ouderschapsplan – sinds 2009 verplicht bij een scheiding – is na vijftien jaar aangepast aan deze tijd, vertelt voorzitter Glenda Raap van de Nederlandse vereniging van advocaten die zijn gespecialiseerd in familie- en erfrecht en scheidingsmediators (vFAS). Om het taalgebruik te moderniseren, maar ook vanwege een veranderde samenleving, een gelijkere verdeling van zorgtaken of gebruik van sociale media.

,,We zagen in de praktijk dat de samenleving is veranderd en onderzoek bevestigt dat”, aldus Raap die zelf ook advocaat familierecht en mediator is. ,,Met name de jonge groep ouders zou het helemaal niet gek vinden om al tijdens de relatie afspraken te maken. Vermoedelijk komt dit omdat het niet meer ongebruikelijk is dat mensen uit elkaar gaan, er rust geen taboe meer op. Dus denken ze liever vooraf na over de gevolgen daarvan.”

Kinderen vaker een rol

Jonge gescheiden ouders vinden het vaker een goed idee om al afspraken te maken voordat ze uit elkaar gaan dan gescheiden ouders van 55 tot 70 jaar, blijkt inderdaad uit onderzoek van Motivaction. Wel verschillen de meningen op welk moment in de relatie dat zou moeten gebeuren, bijvoorbeeld vóór of na een huwelijk. Bovendien geven jonge gescheiden ouders hun kinderen vaker een rol bij het maken van het ouderschapsplan.

Per saldo geeft toch nog het merendeel (56 procent) van de ondervraagden in het Motivaction-onderzoek aan hun kinderen niet te betrekken bij het maken van afspraken voor het ouderschapsplan. Ouders die dat wél doen vragen daarbij soms begeleiding van een vertrouwenspersoon of pakken de kwestie samen op.

Raap: ,,Je ziet een andere behoefte bij de verschillende leeftijdscategorieën. Maar in het algemeen wil ik zeggen: ‘Ga met elkaar - met behulp van een expert - in gesprek.’ Daar is behoefte aan, merken wij. En betrek eventuele kinderen er écht bij, in plaats van alleen op papier. Zodat die kinderen de scheiding beter kunnen accepteren en zich gehoord voelen, niet over het hoofd worden gezien. Want zo’n periode is ongelooflijk ingrijpend.”

Complexe scheiding

Kunnen er nog dingen beter volgens de voorzitter? ,,Een ouderschapsplan is heel goed voor ouders die het toch wel samen regelen, al is het soms met moeite. Maar bij een complexe scheiding - waarbij bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld of dwingende controle - werkt een verplicht ouderschapsplan en mediation niet altijd. Dat moeten rechters en politici zich realiseren. In die gevallen is echt maatwerk vereist, waarbij goede professionals op de goede plek nodig zijn.”

Raap wil in de toekomst extra aandacht geven aan de rol van kinderen van verschillende leeftijden bij afspraken tussen ouders. ,,We hebben ons nu gericht op alle kinderen van 0 tot 18, maar jongere kinderen hebben andere behoeften dan pubers.” Ze hoopt de samenwerking verder te versterken met partijen als Kies (Kinderen In Een Scheiding), kindbehartigers en Stichting Villa Pinedo, een organisatie voor kinderen van gescheiden ouders. Zo is er de training ‘Scheiden is Geen Kinderspel’, die kan worden ingezet door professionals.

,,We willen ook in complexe gevallen oplossingen bieden”, spreekt de familierecht advocaat-mediator uit. ,,Want er zijn veel kinderen die nu grote schade oplopen. Dat wreekt zich later in relaties, vriendschappen en werk. Die cirkel wil je doorbreken, maar dat kunnen wij niet alleen doen. Daarom kiezen wij nu ook heel bewust voor samenwerking.”

In 2022 eindigden volgens het CBS 23.603 huwelijken in een echtscheiding. Bij de helft van deze verbroken huewelijken zijn kinderen in het spel. Ook gingen 3116 stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar. De huwelijken die in 2022 in een echtscheiding eindigden, duurden gemiddeld 14,8 jaar. Van de beëindigde huwelijken hield echter ook een vijfde nog geen vijf jaar stand. Na een scheiding blijven ouders meestal bij elkaar in de buurt wonen, vaak op een afstand van niet meer dan tien kilometer. Tot ze een nieuwe partner vinden, dan wordt wél verhuisd.