Advocaten praten over actie na liquidatie, ministers voeren vandaag overleg

'Gemeenten maken potje van toiletbe­leid’

7:58 Hoewel veel gemeenten zich hard maken voor voldoende openbare toiletten, zijn er ook nog steeds veel gemeenten waar het ‘toiletbeleid’ tekortschiet of zelfs ontbreekt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Volgens de stichting is dat in strijd met het VN-Verdrag Handicap.