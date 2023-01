Advocaten Nabil B. halen snoeihard uit naar OM: ‘Gaan onmenselijk om met kroongetuige’

Kroongetuige Nabil B. leefde zes jaar in permanente angst over veiligheid. Mede door de ‘totaal verziekte’ verhouding met justitie konden zijn broer, advocaat en vertrouwenspersoon worden vermoord, zeggen zijn advocaten. Het moet leiden tot een lagere straf.

„Eigenlijk had advocaat Derk Wiersum hier moeten staan. Eigenlijk had Nabils broer Reduan op de publieke tribune moeten zitten. En eigenlijk had Peter R. de Vries naast hem moeten zitten om hem en ons te steunen.” De eerste zinnen van het pleidooi van advocaten Onno de Jong en Peter Schouten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo-proces zetten vrijdag meteen de toon. En die is fel.

Hun cliënt, kroongetuige Nabil B., is ‘onrechtvaardig en onmenselijk’ behandeld in een proces dat ‘giftig en verziekt’ is en waar ‘niets gaat zoals het hoort te gaan en waar geen normen en waarden gelden’. Een proces dat volgens de twee advocaten de geschiedenis in gaat als een voorbeeld van hoe het níét moet.

‘Er gaan lijken vallen’

Quote De verhouding tussen Nabil B. en het OM waren totaal verziekt Peter Schouten, advocaat van Nabil B. De verdediging van de kroongetuige haalde vooral snoeihard uit naar het Openbaar Ministerie (OM). Die schoot volgens de twee advocaten ernstig tekort in de beveiliging van de naasten van Nabil B. Ondanks herhaalde waarschuwingen dat zijn familieleden in levensgevaar waren (‘Doe het niet. Er gaan lijken vallen’), bleef beveiliging uit. In de tussentijd maakte het OM in maart 2018 de kroongetuigendeal bekend terwijl de twee hoofdverdachten, Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, nog voortvluchtig waren.



Een week na de bekendmaking werd Nabils broer Reduan doodgeschoten. In 2019 volgde de liquidatie op zijn advocaat Derk Wiersum. Weer twee jaar later is het land opnieuw in schok als Peter R. de Vries, die Nabil B. bijstaat als vertrouwenspersoon, wordt neergeschoten. „De verhouding tussen Nabil B. en het OM waren totaal verziekt. Mede daardoor konden deze drie doden niet worden voorkomen”, zei advocaat Peter Schouten.

De liquidaties zorgden voor een enorm schuldgevoel bij Nabil B. Schouten: „Kan iemand zich een voorstelling maken van wat het betekent als je moet leven met het gevoel dat iedereen die je aanraakt de dood vindt?” Een last die hij bovendien in zijn eentje moet dragen, omdat hij al zes jaar lang uit veiligheidsoverwegingen op geheime locaties zit opgesloten. „Het is een soort luxe isolatiecel, waar geen verse lucht naar binnen komt. De vereenzaming is een groot probleem”, aldus Schouten.

Angst voor liquidatie

B. stapte begin 2017 naar de politie nadat hij betrokken raakte bij de vergismoord op een goede bekende van hem, Hakim Changachi. Hij vreesde dat diens familie wraak zou nemen, en kwam klem te zitten tussen de familie van zijn vriend en zijn opdrachtgever Ridouan Taghi. Uit angst om zelf te worden geliquideerd, sloot hij een deal met justitie.

B. liet zich na overleg met justitie oppakken met een wapen op zak en kreeg hiervoor zeven maanden cel. Tijdens zijn gevangenschap kon hij verklaren hoe Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in de zaak, de spil is in de criminele organisatie. Die verklaringen van B. vormen, samen met ontsleutelde berichten, het belangrijkste bewijsmateriaal in de zaak.

Quote Hij is geen heilige, hij is niet onschuldig, maar hij is wel eerlijk Onno de Jong, advocaat van Nabil B.

Geen heilige

Ondanks de drie moorden die in zijn omgeving volgden, wankelde Nabil B. volgens zijn advocaten geen moment. In totaal legde hij 98 verklaringen af. „Hij is geen heilige, hij is niet onschuldig, maar hij is wel eerlijk”, aldus advocaat Onno de Jong, die de verklaringen ‘accuraat, consistent en gedetailleerd’ noemt. In ruil halveerde het OM de strafeis in B.’s zaak: tien jaar cel.

Zijn advocaten vinden dat er ‘onrechtvaardig en onmenselijk’ met Nabil B. is omgesprongen. Het geblunder van het OM rond de veiligheid, de moorden, het schuldgevoel en de zware detentieomstandigheden: het moet leiden tot een lagere straf. Als de rechtbank in oktober 2023 uitspraak doet in de zaak, wil de verdediging dat B. op vrije voeten komt. Hij zou dan ruim zesenhalf jaar hebben vastgezeten. Schouten: „Wij vragen om sympathie en coulance voor onze cliënt, omdat de ellende waarin hij zat na zijn deal geen kroongetuige mag overkomen.”

