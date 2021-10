Advocaten MH17-nabestaanden geïntimideerd: fracties willen uitleg Russische ambassadeur

Uit het onderzoek blijkt dat er de laatste maanden diverse verdachte incidenten zijn geweest rond in elk geval een aantal van de acht betrokken advocaten. Zo zijn onder meer advocaten tot aan hun huis gevolgd. Een andere advocaat zag twee verdachte mannen met zonnebrillen bij zijn woning. Het zou in totaal gaan om vier incidenten.



De advocaten van het rechtsbijstandsteam MH17 staan in het strafproces tegen vier verdachten uit Rusland en Oekraïne de nabestaanden van bijna alle 298 slachtoffers bij.

Enorme impact

Begin september ging het proces rond MH17 verder met het spreekrecht van de nabestaanden. Drie weken lang gaven zij met indrukwekkende verhalen aan wat voor een enorme impact de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014 heeft gehad.

De advocaten van de nabestaanden zijn al jaren bij de strafzaak betrokken. Volgens RTL Nieuws zijn de acht advocaten 22 september uitgenodigd bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daar werd hen verteld dat vermoedelijk Rusland heeft geprobeerd de advocaten te intimideren. De NCTV zegt desgevraagd dat dat aannemelijk is, maar dat de definitieve link nog niet is gelegd.

De NCTV laat in een officiële reactie weten dat ‘elke vorm van inmenging in de waarheidsvinding volstrekt onwenselijk is'. ,,De NCTV is hier zeer alert op. Daarbij hoort het bij de taken om betrokken partijen te informeren, in algemene zin zijn alle betrokken organisaties rond het proces zich bewust van dreigingen. Over specifieke beveiligingsmaatregelen worden verder nooit uitspraken gedaan.”

Fundamenten rechtsstaat

De advocaten zelf willen niet reageren en verwijzen voor een reactie naar de Orde van Advocaten. Een woordvoerder van de Orde laat weten dat het klopt dat de advocaten meldingen over verdachte zaken hebben gedaan bij de NCTV. Over de inhoud daarvan en of er nu extra beveiliging is, zegt de Orde niks. Evenmin over de vraag of de dreiging uit Rusland komt. In algemene zin zegt de Orde: ,,Als dit waar is, raakt het de fundamenten van de rechtsstaat. Iedere advocaat moet in vrijheid zijn of haar beroep kunnen uitoefenen in het belang van de cliënt.”

GroenLinks D66 en VVD willen dat het demissionaire kabinet stappen neemt. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat de Russische ambassadeur op het matje wordt geroepen en dat alle personen die bij deze praktijken betrokken zijn, worden uitgezet. VVD’er Jeroen van Wijngaarden spreekt van een ‘grof schandaal’ en vindt ook dat de ambassadeur ontboden moet worden.

Tom van der Lee (GroenLinks) vindt het bericht ‘zeer ernstig’. ,,Het kabinet dient hierop te reageren met adequate bescherming voor advocaten, maar ook een stevige reactie richting én zo nodig met additionele sancties tegen Rusland”, twitterde hij. ,,Dit lijkt op een nieuw dieptepunt in de MH17-zaak en de rol van Rusland daarin”, zegt Hilde Palland-Mulder (CDA). Zij wil een ‘nadere toelichting’ van het kabinet.

Neergehaald

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen. Half november worden de strafeisen verwacht.

Het toestel van Malaysia Airlines is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

