Advocaten boos over afwijzen wraking Marengo-proces: ‘Dit is rechtsweigering’

Advocaten in het liquidatieproces Marengo zijn boos en bezorgd over de manier waarop het wrakingsverzoek in de zaak woensdag is afgewezen.

De raadslieden wilden andere rechters, omdat de huidige rechters de schijn van partijdigheid over zich zouden hebben afgeroepen. De wrakingskamer heeft de verzoeken van advocaat Inez Weski, de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi, namens drie verdachten echter ongegrond verklaard. De rechtbank vond een behandeling tijdens de zitting niet nodig. De kwestie is daarom schriftelijk afgedaan.

Rechtsweigering

De verwachting was dat de wrakingskamer de grieven van Weski en de anderen woensdag zou aanhoren, maar deze verraste de raadslieden door zonder zitting direct met een afwijzende beslissing te komen.



Weski reageerde furieus. ,,We vroegen ons hier op kantoor de hele dag af ‘wanneer zou het nou zijn’,” vertelt Weski. ,,En ineens kregen we een bericht dat de wrakingskamer, zonder ons te horen, het verzoek ongegrond heeft verklaard. En dat gebeurt dus allemaal zonder dat wij onze kant van het wrakingsverzoek überhaupt hebben kunnen beargumenteren.”



,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vervolgt de raadsvrouw. ,,De verdediging wordt kennelijk tot zwijgen gebracht. Er mag niet in het openbaar blijken van de feiten. Het is een vorm van rechtsweigering voor de verdachten.” Zij meent dat de wrakingskamer heeft geoordeeld op basis van gebrekkige kennis over hetgeen op de zitting dinsdag is voorgevallen. De raadsvrouw beraadt zich op eventuele vervolgstappen. Het wraken van de wrakingskamer is een van de mogelijkheden.

Advocaat Inez Weski komt aan bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, voorafgaand aan de hervatting van het liquidatieproces Marengo.

Appjes

Deze site publiceerde dinsdag een artikel over appjes die kroongetuige Nabil B. vanuit de gevangenis verstuurde. Advocaat Peter Schouten probeerde dat maandagavond nog middels een kort geding te verbieden. De officier van justitie trok daarop de conclusie dat advocaten in het Marengo-proces de tienduizenden berichten aan journalisten zouden hebben gelekt.

De berichten zijn gevonden in een iPhone die de kroongetuige stiekem in zijn cel had. De advocaten van de verdachten zijn zeer gebrand op de berichten, omdat zij mogelijk de betrouwbaarheid van de kroongetuige schaden.

Advocaat Schouten deed vervolgens een verzoek om het middaggedeelte van het proces achter gesloten deuren te voeren. Dat deed hij omdat Weski had aangekondigd een Powerpoint-presentatie te willen geven over de appjes van de kroongetuige. De rechtbank vond dat Weski moest wachten totdat de berichten in het dossier zitten. Als zij dat niet wilde, dan kon zij een toelichting geven, maar dan wel achter gesloten deuren. In de apps wordt over personen gesproken, waarbij mogelijk hun privacy en veiligheid in het geding komen.

Vooringenomenheid

Hierover werd vervolgens urenlang gesteggeld. De rechtbank besloot uiteindelijk dat Weski haar presentatie alleen achter gesloten deuren mocht geven, om eventuele problemen met veiligheid en privacy van de kroongetuige en zijn naasten te ondervangen. Inez Weski wraakte daarop de rechtbank, omdat ze vreest voor vooringenomenheid van de rechtbank.

Volgens Weski hadden de rechters in het proces de schijn van partijdigheid gewekt. De wrakingskamer vindt het verzoek ongegrond, maar heeft nog niet gemotiveerd waarom. De verzoeken van andere advocaten in het proces, die zich bij Weski hadden aangesloten, heeft de wrakingskamer niet ontvankelijk verklaard.

De verzoeken van andere advocaten in het proces, die zich bij Weski hadden aangesloten, heeft de wrakingskamer niet ontvankelijk verklaard. Een van hen, Shirley Splinter, opperde de rechtbank de gang van zaken rond de wraking te bespreken, ‘omdat de sfeer in het proces verslechtert’. De voorzitter van de rechtbank reageerde daarop: ,,We moeten nog lang met elkaar verder. En dat moet op een fatsoenlijk manier. Daar zijn we het allemaal over eens.’’ Mogelijk dat het onderwerp volgende week dinsdag, als het proces wordt hervat, nader wordt besproken.



,,Zeer teleurstellend”, vinden advocaat Nico Meijering en twee kantoorgenoten de manier waarop de wrakingskamer is omgegaan met het verzoek. Volgens hen hebben “verdedigingsrechten in Marengo niet meer de betekenis zoals in ieder ander strafproces”. Zij hebben “grote zorgen” over een eerlijk verloop van het Marengo-proces.

Derde keer

Het was de derde keer dat de Marengo-rechters werden gewraakt. Verzoeken tot wraking worden steeds vaker buiten de zitting afgedaan sinds de Hoge Raad in 2018 heeft geoordeeld dat een (tussen)beslissing van een rechtbank geen grond voor wraking kan zijn.

