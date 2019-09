‘Advocaat werd bedreigd, maar niet beveiligd’

Als advocaat van Nabil B. (32) werd hij wel samen met zijn cliënt wel afgeschermd tijdens zittingen in de rechtbank. Onlangs besprak Wiersum met collega’s zijn situatie buiten de rechtbank. Hij had signalen ontvangen dat hij als advocaat van de kroongetuige het doelwit zou worden. In dat kader is er ook gesproken over zijn beveiliging. Tot vorige week had hij die in elk geval nog niet. Wiersum weigerde beveiligd te worden. Wel surveilleerde de politie vaker dan gebruikelijk in zijn buurt in Amsterdam-Buitenveldert.