Advocaat: Voor moord veroordeelde Joey D. in ziekenhuis overleden

Advocaat Jan-Hein Kuijpers vraagt namens de familie van D. om ‘rust en respect voor het verlies van hun Joey’. Eerder liet de familie weten dat het om een ‘onvoorstelbare wanhoopsdaad’ ging. ,,Het onvoorstelbare is gebeurd. De nachtmerrie waarin hij in 2015 als 22-jarige is beland, heeft Joey gaandeweg in zijn greep gekregen’’, leest het in een brief. D. werd bij verstek veroordeeld. Volgens zijn advocaat reageerde hij ‘rustig, maar ergens ook verward’ op het nieuws over de straf die hem door het gerechtshof werd opgelegd. Bij zijn aanhouding ging het mis. D. verschanste zich en zou volgens de politie hebben geschoten met een vuurwapen. In sms-berichten aan zijn raadsman en op briefjes op het raam van de woning liet D. weten niet geschoten te hebben.

‘Niet duidelijk’

,,Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd’’, zegt Kuijpers, die wil weten waarom de politie heeft geschoten tijdens de poging om D. aan te houden. ,,Het is de grote vraag of dit had kunnen worden voorkomen. Er zijn protocollen om verwarde personen aan te houden. En het is de vraag of deze protocollen zijn gevolgd’‘, aldus Kuijpers, die wil weten of alles volgens voorschrift is gegaan bij de inval.



De Rijksrecherche onderzoekt de gebeurtenissen in Rosmalen: ,,Het is belangrijk dat precies wordt uitgezocht wat er gisteren is gebeurd. Dit gebeurt door de Rijksrecherche. Immers, er wordt ook gekeken naar de rol van de politie, waarbij alle schijn van partijdigheid moet worden vermeden”, zo vertelt de betrokken officier van justitie. In het onderzoek wordt uitgebreid gesproken met de getuigen en met betrokken politiemensen.