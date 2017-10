Advocaat: Volstrekt geen noodzaak om moeder overleden Sharleyne (8) nu op te pakken

Vader Victor Remouchamps kan niet verwerken dat het nog altijd niet is opgehelderd waarom zijn dochter midden in de nacht van de balustrade van de flat in Hoogeveen viel, sprong of werd gegooid. Op basis van getuigenverklaringen was eerder wel al vast komen te staan dat de moeder zich, direct na de val, op de galerij bevond.



Advocaat Sébas Diekstra, die de vader bijstaat, laat weten dat zijn cliënt opgelucht is door de aanhouding van de moeder. ,,Het is goed te vernemen dat het OM nu heeft doorgepakt. Een verdachte van een dergelijk ernstig levensdelict hoort een strafproces niet in vrijheid af te wachten.''