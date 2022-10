Advocaat van hoofdverdachte Sanil B.: ‘Carlo's dood kan ook door val op straat komen’

Daarmee benadrukte Sanil nog maar eens dat hij zichzelf onschuldig acht, als het gaat om doodslag op Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen in die nacht vol geweld op Mallorca in juli vorig jaar.

Eerder deze ochtend waren zijn advocaten Peter Plasman en Anka Knol aan het woord. Plasman besprak opnieuw de doodsoorzaak: de hoofdwonden waaraan Carlo Heuvelman overleed, kunnen ook veroorzaakt zijn door zijn val op de straatstenen. En dus mogelijk niet door de schoppen tegen zijn hoofd. ,,Het beeld dat volgens getuigen naar voren komt is dat hij steil achterover is gevallen en zichzelf niet heeft opgevangen.”

De advocaat kwam vorig jaar tegen deze site ook al met deze theorie en vindt dat die nog steeds overeind staat, ondanks de bevindingen van de patholoog. Plasman somde als bewijs wat nare getuigenverklaringen op: ,,Als een appel die op de grond valt en in duizend stukjes uiteen barst.” Natuurlijk viel Carlo doordat hij klappen kreeg, maar Plasman stelt dat hij uiteindelijk niet hoeft te zijn overleden door de klappen zelf. Daarmee zou doodslag niet bewezen zijn.

‘Krakkemikkig’

Plasman noemde in de rechtbank Lelystad het bewijs tegen Sanil ‘krakkemikkig'. Ook is het beeld dat ‘de groep Hilversummers zonder aanleiding op oorlogspad was’ niet juist. Zo werd er volgens een getuige naar Sanils gezicht gespuugd. Die getuige zei ook dat Sanil daarna ‘uithaalde’. ,,Oftewel: ze heeft het niet mooier gemaakt dan het is.” Daarmee acht Plasman de getuige betrouwbaar.

Quote Getuige zei dat Sanil in gezicht werd gespuugd en daarna uithaalde, ze maakt het dus niet mooier dan het is Peter Plasman

Volgens het Openbaar Ministerie waren Sanil B. en zijn vrienden op 14 juli vorig jaar ‘op oorlogspad’ en zochten ze bewust de confrontatie op. Sanil was volgens de officieren bij alle incidenten betrokken en is daarmee in hun ogen ‘de grootste agressor’.

Plasman en Knol vragen vrijspraak voor doodslag op Carlo Heuvelman. Er is simpelweg niet duidelijk geworden wie Heuvelman heeft geschopt, betoogde Plasman. De raadsman zei erbij dat het nou eenmaal zo kan zijn dat tot vrijspraak wordt besloten, zelfs al is het duidelijk dat er in een groep een dader moet zijn.

‘DNA-spoor was gering’

Sanil heeft altijd ontkend, maar hij is de enige met een DNA-spoor op zijn schoen. Maar volgens Plasmans collega Knol was de DNA-concentratie zéér gering. Daarnaast, het belangrijkste volgens Knol, is het DNA-spoor op een schoen aangetroffen en zegt dat nog niets over hoe het daar is terechtgekomen. ,,Het zat op zijn linkerschoen, een zeer vreemde plek voor iemand die rechts is en die dus met rechts zou trappen.”

Het bewijs tegen Sanil voor wat betreft Carlo is daarnaast grotendeels gebaseerd op getuigenverklaringen. Volgens Plasman - die een hele rij verklaringen doornam - zijn die juist óntlastend voor Sanil als het gaat om doodslag op Carlo, omdat hij op het moment dat Carlo werd geschopt ‘met een ander slachtoffer bezig was’.

Het Openbaar Ministerie reageerde op het linkerschoen-rechterschoen-verhaal dat er beelden zijn (niet van het schoppen van Carlo, maar wel van andere slachtoffers) waarop Sanil wel degelijk ook met links schopt.

Tien jaar cel

Sanil hoorde maandag 10 jaar cel tegen zich eisen wegens onder meer doodslag op de 27-jarige Heuvelman. Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor poging doodslag bij twee cafés en voor openlijke geweldpleging. Hij hoorde daarmee de zwaarste straf eisen en schrok enorm.

De advocaten van alle negen verdachten van het geweld op Mallorca komen deze week aan het woord. Ook krijgen de verdachten zelf het laatste woord. Gisteren waren Mees T. (ook verdacht van Carlo's dood) en Daan van S. aan de beurt. Ondanks de zware strafeisen van maandag (Mees hoorde 8 jaar eisen, Daan van S. hoorde 1,5 jaar) kwamen Mees en Daan in hun laatste woord niet alsnog met extra info, waar Carlo's ouders vorige week nadrukkelijk om vroegen.

Nacht vol geweld

De Mallorca-zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Ruzies die begonnen in cafés en buiten verder escaleerden. De 27-jarige Carlo Heuvelman werd daarbij in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt. Bij de gevechten raakten ook meerdere mensen gewond. Drie verdachten in de zaak staan terecht voor de dood van Carlo. Zij staan ook terecht voor zaken als poging doodslag en openlijke geweldpleging. De andere zes verdachten staan terecht voor zaken als poging doodslag en/of openlijk geweld. 18 november doet de rechter uitspraak.

Volledig scherm Omstanders ontfermen zich in juli 2021 over de slachtoffers van het geweld op de boulevard op Mallorca (foto links). Rechts: Boulevard El Arenal. © videostill