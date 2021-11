Advocaat van Brech zet wéér in op twijfel over dna-bewijs in onderbroek, deskundige ‘acht kans klein’

Advocaat Gerald Roethof van Jos Brech (verdacht van misbruik en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998) zet op de laatste dag van het hoger beroep nog één keer alles op alles om het dna-bewijs in de onderbroek van Nicky onderuit te halen. Dna-deskundige Kloosterman moest de theorieën van Roethof echter vaak beantwoorden met zinnen als ‘niet uit te sluiten, maar kans is klein’ of ‘weet ik niet'. Justitie concludeert dat Brechs dna alleen daar gekomen kan zijn door ‘lang en intensief’ contact en niet door de handelingen die Brech beschrijft.

Vorige week liet Brechs advocaat Roethof met een filmpje zien hoe dna ‘zich kan verplaatsen’ als kledingstukken worden aangeraakt en als een persoon wordt verplaatst. In dat filmpje werd een paspop en ketchup gebruikt. Brech heeft altijd gezegd dat hij Nicky dood heeft gevonden en omgedraaid om te kijken of hij nog leefde. Hij zegt dat hij het kind niet heeft misbruikt en gedood. Brech beweert dat hij vanwege zijn zedenverleden toen niet de politie durfde te waarschuwen.

Pop met ketchup

Vandaag kreeg dna-deskundige Ate Kloosterman alsnog tientallen vragen over zich heen over de dna-sporen in Nicky's onderbroek, het belangrijkste bewijs in deze zaak. Roethof probeerde met zijn vragen aan te tonen dat dna-sporen zich kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld omdat de onderbroek van Nicky destijds is opgevouwen) en wilde tot in detail weten bij welke handelingen en met hoeveel kracht dat kan gebeuren. Kloosterman moest vaak het antwoord ‘dat is niet uit te sluiten, maar de kans is klein’ geven, of: ‘hier schiet mijn kennis tekort'.

Over de pop en de ketchup zei Kloosterman dat hij de indruk heeft dat de personen in het filmpje erg hun best doen de ketchup te verspreiden. Door nogal wat ketchup te gebruiken en de onderbroek op te vouwen op een manier ‘zoals het toen zeker niet is gegaan'.

‘Waarom geen activiteitenonderzoek’

Maar toen hem nog werd gevraagd naar een laatste opmerking, zei hij dat het hem verbaast dat er in deze zaak nooit een zogeheten ‘activiteitenonderzoek’ is gedaan, een onderzoek naar de vraag hoe dna-sporen op bepaalde plaatsen terecht kunnen komen. Dus: over de vraag hoe die dna-sporen nou precies in Nicky's onderbroek terecht zijn gekomen.

Het zijn vandaag de laatste krachtsinspanningen van een dagenlang proces waarin advocaat Roethof probeert aan te tonen dat er geen waterdicht bewijs tegen Brech is en dat Brechs verhaal (dat hij Nicky vond, heeft aangeraakt om te fatsoeneren en is weggegaan) óók gebeurd kan zijn. De verdachte zelf heeft vandaag nog geen woord gezegd. Hij krijgt nog het laatste woord. Onbekend is nog wanneer het gerechtshof in Den Bosch uitspraak gaat doen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 9 dagen geleden 20 jaar cel geëist tegen Jos B. in de zaak Nicky Verstappen. De rechtbank legde hem vorig jaar een celstraf op van 12,5 jaar, waarna zowel het OM als B. in hoger beroep ging.

Brech zelf vindt de eis onterecht. Hij zegt dat hij in 1998 ging fietsen, moest plassen, ‘iets’ zag, en uiteindelijk op het lichaam van Nicky Verstappen stuitte, dat verscholen lag in een perceel met sparren op de Brunssummerheide. Nicky verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp en werd later dood gevonden. Zijn dood bleef twee decennia een raadsel totdat dankzij nieuw dna-onderzoek Jos Brech in beeld kwam.