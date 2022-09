Advocaat Taghi over beramen aanslag op Amalia en Rutte: ‘Totale onzin en absurd’

marengoprocesDe vermeende topcrimineel Ridouan Taghi noemt de beschuldiging dat hij een aanslag zou (laten) voorbereiden op prinses Amalia of premier Mark Rutte ‘valse, ongefundeerde informatie’. Dat laat zijn advocaat Inez Weski in een drie kantjes tellende reactie weten. Ze reageert op het artikel van De Telegraaf waarin staat dat er signalen zijn dat prinses Amalia doelwit is van de ‘Mocro-maffia’.

‘Cliënt betwist de inhoud van de berichtgeving nadrukkelijk,’ aldus Weski. ‘Het gaat hier om valse, ongefundeerde informatie. Cliënt is geschokt door de berichtgeving’.

Volgens Weski noemt Taghi de beschuldiging ‘volstrekt absurd’. Volgens haar heeft de directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught na de berichtgeving in de krant besloten dat Taghi drie maanden geen contact mag hebben met zijn familie. ‘Inmiddels is cliënt genoodzaakt een aangifte tegen de directie van de EBI voor te bereiden in verband met de aantoonbare interne en externe verspreiding van desinformatie en valsheid in geschrifte door EBI-personeel’.

‘Dit soort ernstig suggestieve berichtgeving lijkt kennelijk steeds weer ter verstoring van het strafproces tegen Taghi te verschijnen rond de tijd dat zittingen plaatsvinden,’ schrijft Weski. Ridouan Taghi (44) is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Gisteren begon zijn advocaat Weski aan haar pleidooi. Ze vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) Taghi niet had mogen vervolgen en ze bepleit ook zijn vrijspraak.

Brieven aan Mohammed B.

De Telegraaf meldt ook dat Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, elkaar vaak brieven schrijven. De twee zaten samen gedetineerd in de EBI in Vught, tot de overplaatsing van B. Volgens Weski is er echter geen sprake van ‘innig contact’. ‘Ze zagen elkaar in werkelijkheid niet. Ze hebben kort op een gang ver verwijderd van elkaar in de EBI gezeten’.

Volgens de advocaat heeft Taghi vier brieven aan B. geschreven, in het Nederlands. Ze vraagt het Openbaar Ministerie de brieven openbaar te maken.

Het OM laat in een reactie weten dat deze kwestie in de zittingszaal besproken moet worden ‘en niet in/via de media’.