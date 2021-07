Advocaat Schouten: laten we 1 miljoen ophalen voor Tanja Groen

Man (44) begroef krachtig explosief dat ook bij terroristi­sche aanslagen werd gebruikt

8 juli Waarom begroef R. P. (44) de kneedbare springstof pentriet in de achtertuin van zijn huurwoning in Veghel? De man wilde er woensdag tegen de rechtbank in Den Bosch niets over kwijt. Pentriet is een van de krachtigste explosieven: in de Eerste Wereldoorlog ingezet door het Duitse leger en de afgelopen decennia onder meer gebruikt bij verschillende terroristische aanslagen, alsmede bij de gewelddadige overval op een Amsterdams filiaal van Brink’s in 2011.