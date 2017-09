Advocaat Klaas Otto: 'Misschien moet een andere gek mijn werk maar doen'

UPDATE Minister Blok trekt Ne­der­lan­der­schap vier jihadisten in

13:25 Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft het Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken die zich in het buitenland hadden aangesloten bij een terreurorganisatie. Het is de eerste keer dat dit gebeurt op basis van de wet die in maart is aangenomen.