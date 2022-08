Advocaat is woest om taseren cliënt: ‘Ze wilden hem gewoon makkelijk in het busje kunnen slepen’

Stroomstootwapen ‘Ik wil geen stroom, ik geef me over’; 17.000 agenten dragen taser na geslaagde pilot

De Nationale Politie gaat 17.000 agenten uitrusten met een taser. Het besluit om het stroomstootwapen in te voeren is onder meer gebaseerd op de ervaringen van een groep politiemensen in pilot-stad Amersfoort. Wat ging er goed en wat kon beter? Het AD maakt de balans op. ‘Dit vult het gat tussen de wapenstok en het dienstpistool.’

