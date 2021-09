Advocaat Inez Weski wraakt rechtbank in liquidatieproces Marengo

Kroongetuige Nabil B. nam dinsdag voor het eerst in maanden weer plaats in de getuigenbox in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp. Hij werd speciaal welkom geheten door de rechtbankvoorzitter, die hem sterkte wenste met het verlies van zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De moord op De Vries, de derde persoon in 3,5 jaar tijd uit de entourage van de kroongetuige die is omgebracht, hing vooraf als een zwarte sluierwolk boven het omstreden strafproces. Het Marengo-proces holt van incident naar incident, en ook dinsdag stond het bol van misverstanden en onbedoelde versprekingen.

Het jongste conflict draait om appjes die kroongetuige Nabil B. met een iPhone 5 heeft verstuurd vanuit de gevangenis. Deze site publiceerde dinsdag daarover een artikel, nadat advocaat Peter Schouten van de kroongetuige maandagavond middels een kort geding de publicatie probeerde te verbieden. Tevergeefs. Ook De Willem Podcast schonk aandacht aan deze appjes. De officier van justitie trok daarop de conclusie dat advocaten in het Marengo-proces de tienduizenden berichten aan journalisten zouden hebben gelekt.

Die suggestie wekte de woede op bij advocaten, die zeiden door het OM ‘gebasht’ te worden. Dat het OM vervolgens de rechtbank vroeg om advocaten helemaal geen inzage meer te geven in stukken, omdat het anders fout zou gaan, zorgde voor verbijsterende reacties. ,,De goede advocaten moeten dan maar lijden onder de slechte advocaten”, zei de officier van justitie. Advocaat Schouten deed vervolgens een verzoek om het middaggedeelte van het proces achter gesloten deuren te voeren. Dat deed hij omdat Inez Weski, de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi, had aangekondigd een Powerpoint-presentatie te willen geven over de appjes van de kroongetuige.

Hierover werd vervolgens urenlang gesteggeld. De rechtbank besloot uiteindelijk dat Weski haar presentatie alleen achter gesloten deuren mocht geven, om eventuele problemen met veiligheid en privacy van de kroongetuige en zijn naasten te ondervangen. Inez Weski wraakte daarop de rechtbank, omdat ze vreest voor vooringenomenheid van de rechtbank. ,,Er moet geconcludeerd worden dat de verdediging belet wordt om verzoeken te kunnen doen”, aldus Weski. Het verzoek kreeg steun van haar collega Nico Meijering. Het is de derde keer dat de Marengo-rechters worden gewraakt. De wrakingskamer moet nu bijeenkomen en tot die tijd ligt het proces stil.

Deze site zag 16.000 berichten van de kroongetuige wél in, en het beeld dat uit de geheime appjes naar voren komt is ontluisterend. Hij schrijft bijvoorbeeld dat hij de directeur van de gevangenis waar hij zit ‘bij zijn ballen heeft’, en dat hij schaakt met justitie over zijn kroongetuigedeal. In de zomer van 2017 verzwakte zijn onderhandelingspositie. Het OM had dat voorjaar miljoenen gekraakte berichten van criminelen in handen gekregen. ,,Had ze waar ik wou. Tot die server. Die heeft mij schaakmat gezet”, appt de kroongetuige.

Ook schreef hij over de dreiging die er zou spelen op het moment dat bekend zou worden dat hij ‘verraad’ had gepleegd, door over te lopen naar justitie. ,,Ik ben prio, niet jullie. Mij willen ze.” Uit de berichten blijkt ook dat hij ruzie kreeg met een aantal broers, omdat ze op zijn geld uit zouden zijn. ,,We hebben kanker honden in de familie. Is echt een feit.” Volgens advocaat Schouten gaan die berichten over geld juist over veiligheid, en wil de kroongetuige zichzelf niet verrijken middels de kroongetuigedeal.

Voorafgaande aan de zitting stond Onno de Jong, de andere raadsman van de kroongetuige, stil bij de moord op Peter R. de Vries. ,,Marengo is het meest vergiftigde en verziekte proces ooit. Toch zijn wij er weer vandaag. Niet meer compleet, nooit meer compleet, maar we moeten voort. Het proces gaat door, altijd. Ook al hangen er tien doodsluiers omheen. Niemand is groter dan het geheel. Het is tijd om te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat.” Ook het OM stond stil bij de moord op De Vries. ,,In minder dan 3,5 jaar tijd zijn drie mensen rondom Nabil B. om het leven gebracht. Twee van hen stonden B. in deze zaak bij in een professionele hoedanigheid. Peter R. de Vries was er daar één van. Zijn overlijden, maar ook de wijze waarop dat is gebeurd, heeft grote impact. In Marengo moeten de kroongetuige en zijn raadslieden nu verder zonder hem.”

