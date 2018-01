Advocaat in verlegenheid door cokebroer

Een heikele kwestie op een advocatenkantoor. De broer van strafpleiter Cem Polat werd onlangs opgepakt in verband met een grote cocaïnevangst. In diezelfde drugszaak stond Cems kantoorgenoot Sanne Schuurman een verdachte bij.

Strafpleiter Cem Polat timmert aan de weg bij het gerenommeerde Guarda Advocaten in Breukelen. Wat weinig mensen weten, is dat zijn oudere broer Sinan actief is in de onderwereld. In november werd hij door de Amsterdamse politie gearresteerd. Sinan wordt verdacht van betrokkenheid bij een partij van 100 kilo cocaïne, die samen met zes handvuurwapens in Amsterdam werd gevonden.

De politie deed die cocaïnevangst nadat de doorgesnoven kickbokser Ümit K. op 10 november 2016 een spontane biecht deed op het bureau. ,,Ze willen me vermoorden", zei K., die vervolgens vertelde dat er 100 kilo cocaïne en een aantal pistolen bij hem thuis lagen. Hij zei al meer dan drie jaar te werken voor een geoliede drugsorganisatie. Meteen daarop werd hij aangehouden.

Zwijgrecht

Nadat K. zijn roes in de cel had uitgeslapen, beriep K. zich op zijn zwijgrecht. Daarna vroeg hij om advocaat Sanne Schuurman of zijn kantoorgenoot Cem Polat. Afgelopen juni werd hij veroordeeld tot zes jaar cel.

De arrestatie van Sinan Polat roept vragen op over de rol van Guarda Advocaten. Wist het advocatenkantoor dat Sinan betrokken was bij de drugszaak als Ümit K? Lopen er belangen door elkaar heen? Is K. wellicht geadviseerd zijn mond te houden om Sinan uit de wind te houden? Advocaat Schuurman spreekt alle suggesties met klem tegen. ,,Sinan is al jaren een cliënt van mij, al voordat Cem hier kwam werken. Toen dat aan de orde was, heb ik met Sinan afgesproken dat ik hem vanwege de familiaire band in sommige zaken niet zou bijstaan. Dat is nu voor het eerst aan de orde. Het is verder nooit een belemmering geweest. Cem is een talentvolle advocaat, die los van zijn broer zijn klantenkring heeft opgebouwd. Sterker nog, als hij of zijn familie een cliënt privé kent, doet hij de zaak liever niet."

Schuurman ontkent K. te hebben aangezet zich op zijn zwijgrecht te beroepen. ,,Hij zweeg al zes dagen voor ik hem sprak. Hij wist niet meer wat hij in eerste instantie tegen de politie had verklaard."

Teruggetrokken

Pas na de arrestatie van Sinan Polat, afgelopen november, zegt Schuurman van de politie te hebben vernomen dat hij gelinkt wordt aan dezelfde partij cocaïne als Ümit K.. ,,Ik heb me meteen teruggetrokken als advocaat van Ümit K. toen hij opnieuw verdacht werd", zegt Schuurman.