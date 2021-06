Advocaat: ‘Goed nieuws dat Nederland IS-ganger met kinderen heeft opgehaald’

,,De Nederlandse overheid heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de belangrijkste reden om de vrouwen en kinderen niet terug te halen is, dat het te gevaarlijk is om een Nederlandse ambtenaar daarnaartoe te sturen om ze op te halen”, vertelt de advocaat. Heel veel landen hebben dat echter al wel gedaan, en ook journalisten en familieleden zijn er geweest, zegt hij. ,,Het was al nooit een sterk argument, maar nu is dat verder ondermijnd.”

Opgehaald

De vrouw die gisteren werd opgehaald, is Ilham B. uit Gouda. B. zou in 2013 naar Syrië zijn gegaan en zijn getrouwd met de Belgische jihadist Bilal Al Marchohi uit Antwerpen. Een Koerdische rechter zou hem later veroordeeld hebben tot de dood door ophanging, maar onduidelijk is of dit ook is uitgevoerd. B. belandde in een Koerdisch detentiekamp en Nederland spande een rechtszaak tegen haar aan omdat ze zich had aangesloten bij terreurorganisatie IS.