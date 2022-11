Advocaat Diekstra doet wéér aangifte tegen adviseur van Shima Kaes, nu wegens valsheid in geschrifte

In die laatste rechtbank dient vandaag een kortgeding tussen Aachboun en Johan Derksen. Aachboun eist dat Derksen uitspraken die hij deed in Vandaag Inside, terugneemt. Derksen is daar vandaag overigens niet bij, hij is verhinderd. Derksen deed in de uitzending uitspraken over de geseponeerde zaak van Shima Kaes tegen Johnny de Mol en ook over de zaak rond Diekstra. In beide zaken is Aachboun verwikkeld.