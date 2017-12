Advocaat belaagd koosjer restaurant: Klacht tegen mij kan niet slagen

Hoofdofficier Theo Hofstee dient een klacht in tegen Loonstein bij de Amsterdamse deken van de orde van advocaten, die toezicht houdt op de advocatuur. De raadsman van het restaurant noemde de vernieler op Twitter een 'keiharde terrorist' en schreef dat de in Syrië geboren man deelnam aan de gewapende strijd in zijn geboorteland. Die informatie is volgens het OM afkomstig uit het strafdossier dat de advocaat heeft gekregen en openbaren is daarom uit den boze.



Onzin, zegt Loonstein tegen deze site. ,,Aan het beschikken over die informatie heeft het OM geen voorwaarden gesteld'', aldus de advocaat. ,,Ik handelde in het belang van mijn cliënt en in overleg met hem. En ik heb niet het hele dossier gedeeld, alleen relevante feiten. Dat is toegestaan.''



Dat ziet het OM heel anders. ,,Toen we Loonstein het dossier mailden, hebben we expliciet vermeld dat het alleen mag worden gebruikt om zijn positie in het proces te bepalen'', aldus een woordvoerster. ,,Het delen van het dossier met derden is in strijd met de regels van de advocatuur.''



Loonstein publiceerde het persbericht naar eigen zeggen niet in een opwelling. De raadsman vond de verklaringen van de verdachte tijdens zijn verhoor zo stuitend, dat hij het OM wilde oproepen de aanklacht tegen hem te verzwaren. Toen hij de hulpofficier en de hoofdofficier alsmaar niet te pakken kreeg, bracht hij de informatie uiteindelijk de wereld in. ,,Het is opmerkelijk dat het OM zich daarmee méér bezighoudt dan met een Syriër die 'Allah is groot'-roepend een restaurant vernielt'', zegt Loonstein, die via de media over de klacht moest horen. ,,Ik zie dit met vertrouwen tegemoet.''