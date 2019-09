Advocaat (44) van kroongetuige Nabil B. op straat doodgeschoten in Amsterdam

De advocaat van kroongetuige Nabil B. is vanochtend in de straat in Amsterdam waar hij woont vermoord. Het gaat om de 44-jarige Derk Wiersum, zo bevestigen bronnen binnen politie en justitie aan deze nieuwssite. Wiersum, tevens plaatsvervangend rechter in de rechtbank van Breda, laat twee jonge kinderen achter. De straat waar de schietpartij gebeurde reageert geschokt .

Nabil B. is kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. B. heeft zijn beschermingsdeal met het Openbaar Ministerie deels opgezegd.

Geschokt

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is ‘zeer geschokt’ dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. ,,We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder.

Onder advocaten die direct met Wiersum hebben samengewerkt heerst grote verslagenheid. ,,Derk was een topper. Een zeer aimabele, intelligente, nette en collegiale advocaat. Echt vreselijk om te horen”, twittert strafrechtadvocaat Mark Teurlings. Collega Sidney Smeets vult aan: ,,Derk was een fijne en slimme confrère. Diep geschokt door dit vreselijke nieuws.”

Volgens raadsvrouw Mariska Aantjes deed Wiersum ‘gewoon zijn werk als advocaat’. ,,De overheid moet een kroongetuige - en diens omgeving - adequate bescherming kunnen bieden en anders afzien van dergelijke praktijken”, stelt ze. Directe collega van Wiersum, Bart Siwer, is ‘totaal geschokt’. ,,Een vriendelijke en kundige advocaat maar bovenal een echtgenoot en vader.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Gevlucht

Om 07.30 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij binnen. Op een foto van een getuige is een wit laken en een afzetlint te zien.

De schutter is volgens de woordvoerder te voet gevlucht. Het zou gaan om een man van tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is zo’n 1 meter 75 lang, was in het zwart gekleed en had een capuchon op.

Nabil B., wiens advocaat het slachtoffer was, werd vorig jaar maart gepresenteerd door justitie als belangrijke kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi en Said Razzouki (de meest gezochte criminelen van Nederland) als kopstukken van een gevreesde moordbende.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onschuldige broer

De Utrechter (32) was betrokken bij meerdere liquidaties en kent de organisatie van binnenuit. Omdat hij zelf klem kwam te zitten in het criminele milieu, besloot hij over te lopen naar justitie. Een week nadat hij als kroongetuige werd gepresenteerd, werd zijn volstrekt onschuldige broer als vergelding vermoord in Amsterdam-Noord.

Direct daarna werden zijn andere familieleden in allerijl in safehouses ondergebracht. Zij worden nog steeds intensief beschermd.

Recent werd bekend dat Nabil B. zo ontevreden is over de bescherming die het Team Getuigen Bescherming (TGB) biedt, dat hij een deel van zijn beschermingsdeal met het OM heeft opgezegd. Daarmee verklaart hij zichzelf als het ware vogelvrij en zet hij het OM onder druk om zijn veiligheidssituatie te verbeteren.

Reactie politiebond

Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, stelt dat er met de moord op Wiersum ‘opnieuw een grens is overschreden’. ,,Verschrikkelijk, heel veel sterkte aan de nabestaanden. Dit laat zien dat deze criminelen nergens voor terug deinzen en het onderzoek van Tops en Tromp echt serieus moet worden genomen.“

Volledig scherm Derk Wiersum. © Derk Wiersum