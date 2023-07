Adviesraad: ‘Opvang gevluchte Oekraïners in Nederland begint te knellen’

Na anderhalf jaar oorlog begint de opvang van de 95.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland ‘te knellen', voor de Oekraïners zelf en voor de opvangende gemeenten. Er is een gebrek aan privacy, voorzieningen en perspectief.

Dat schrijft de Adviesraad Migratie in het rapport ‘De prijs van tijdelijkheid’ dat vandaag verschijnt. De raad is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet.

Van de 95.000 Oekraïense vluchtelingen die in Nederland staan geregistreerd, verblijven er 76.000 in (grote) noodopvanglocaties verspreid door heel Nederland. De andere 20.000 hebben eigen woonruimte of logeren bij particulieren. In de noodopvanglocaties (vaak omgebouwde, leegstaande kantoorgebouwen) is een groot gebrek aan privacy. Dat begint na zeventien maanden te knellen, zo concludeert de raad. Ook krijgen veel Oekraïners lastig toegang tot de Nederlandse zorg omdat de financiering ervan voor hen te ingewikkeld is geregeld.

Eind vorig jaar had bijna de helft van de gevluchte Oekraïners in Nederland werk gevonden, maar het gaat daarbij vaak om werk als oproepkracht of via uitzendbureaus. ‘Laagbetaalde sectoren waarin werkgevers weinig investeren in de ontwikkeling en opleiding van mensen’, aldus de Adviesraad. ‘We horen steeds meer over situaties van arbeidsuitbuiting. Mensen die via een tussenpersoon een baan vinden, onder slechte omstandigheden werken en vaak nooit hun geld zien. Daar maak ik me grote zorgen over’, zegt een Rotterdamse begeleider in het rapport.

Onzekerheid

Dat de opvang gaat knellen, komt vooral door de onzekerheid waarin de Oekraïners nog steeds verkeren. Ontheemde Oekraïners in de Europese Unie hoeven geen asiel aan te vragen, ze krijgen automatisch een beschermde status. Die status geeft voordelen (Oekraïners mogen gelijk aan het werk, asielzoekers niet), maar heeft ook een groot nadeel: wat gebeurt er als die status afloopt - uiterlijk 4 maart 2025 - en de oorlog is nog niet voorbij?

‘In eerste instantie leek deze tijdelijke bescherming voor iedereen de beste oplossing. Het idee was dat Oekraïners op deze manier zo goed mogelijk door zouden kunnen met hun leven en, zodra dat mogelijk was, in staat zouden zijn om terug te gaan naar hun land. Nu de oorlog voortduurt, begint die tijdelijkheid te knellen’, schrijft de Adviesraad. ‘Oekraïense ontheemden hebben perspectief nodig. Het is noodzakelijk om hen geen tijdelijkheid, maar duidelijkheid te bieden. Als ontheemden weten waar zij na 4 maart 2025 aan toe zijn, kunnen ze zich daarop richten. Dan kunnen zij in hun nieuwe woonplaats en buurt, in werk en zorg investeren óf hun tijd met het oog op terugkeer naar Oekraïne goed benutten.’

Een van de ideeën die de raad voorstelt is ‘een wederopbouwvergunning'. Oekraïense vluchtelingen mogen dan maximaal tien jaar in een EU-land verblijven. In die periode zou hun land weer veilig moeten zijn en opgebouwd moeten worden. ‘Je kunt daarbij denken aan een situatie waarin een deel van het gezin Oekraïne helpt op te bouwen, maar nog terug kan komen naar het land waar de rest van het gezin nog verblijft.’

