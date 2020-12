Adviesraad: Nederland moet streefcijfer voor aantal asielzoekers opstellen

Een jaarlijks aantal als richtsnoer kan helpen om de vluchtelingenstroom te beheersen, opvang in eigen regio te verbeteren en zal bijdragen aan behoud van draagvlak voor de komst van asielzoekers, schrijft de WRR in een nieuw rapport dat vandaag verschijnt. De raad pleit er ook voor om meer vluchtelingen uit te nodigen.

Nu worden gemeenten vaak verrast door plotselinge migrantenpieken. Een streefcijfer - de WRR spreekt zelf van een ‘beleidsmatig richtgetal’ - kan een oplossing zijn. ,,Dat brengt een politieke discussie op gang over de vraag hoeveel asielzoekers je als land jaarlijks kan toelaten. Ook voorkomt dat het beeld van een land dat geen greep heeft op asielmigratie”, zegt Godfried Engbersen, raadslid van de WRR en hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,We zeggen: kijk naar Duitsland, leer ervan.”

Daar spraken regeringspartijen na de enorme hausse aan Syrische vluchtelingen in 2015 af om jaarlijks nog tussen de 180.000 en 220.000 vluchtelingen op te nemen. Dit is geen keiharde limiet – volgens mensenrechtenverdragen en wetgeving mogen vluchtelingen niet geweigerd worden – maar een na te streven doel: de Duitse regering doet meer om de instroom beperkt te houden, bijvoorbeeld door te investeren in opvang in de eigen regio, een betere bescherming van de EU-buitengrenzen en uitbreiding van de lijst met veilige landen. ,,De jaren daarna lag het aantal asielaanvragen in Duitsland onder het richtgetal.”

Politieke keus

De raad noemt voor Nederland geen aantal. Engbersen: ,,Dat zou aan de politiek zijn. Maar zo’n richtgetal kan goed zijn voor het draagvlak en de kwaliteit van de opvang. In de geschiedenis werden we telkens overvallen door migratie: in de jaren negentig moesten er tentenkampen komen, na de oorlog in Syrië werden gymzalen ingericht. Je wil meer regie, weten wat je kunt verwachten.” In 2019 vroegen in Nederland zo'n 30.000 mensen asiel aan. Een fors deel van hen kreeg geen verblijfsvergunning.

Tweehonderd landen

Sinds 2005 kwamen er 2,6 miljoen mensen naar Nederland, circa twee miljoen vertrokken er weer. Per saldo groeide Nederland door migratie met 600.000 inwoners, evenveel mensen als er in Den Haag wonen. De WRR vindt dat het Nederlandse beleid beter moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen: immigranten komen nu uit veel meer verschillende landen, nieuwkomers blijven korter.

Quote We zijn een dynamisch migratie­land geworden. Als je daar niet op inspeelt, krijg je schildpad­den­ge­drag: mensen trekken zich dan nog meer terug in eigen kring, het veilige schild.” Godfried Engbersen, WRR

De tijd van Nederland als eindbestemming voor mensen uit ‘klassieke’ migratielanden als Marokko, Turkije en de Antillen is definitief voorbij. Nederland telt nu nieuwkomers uit meer dan tweehonderd landen. Zij blijven korter en komen om meer diverse redenen (asiel, de liefde, werk en studie).

Maar die nieuwe realiteit is nog niet geland in veel steden en op het Binnenhof, merkt de WRR. ,,Het beleid is nog geworteld in de wereld van gisteren”, zegt Engbersen. ,,Maar tegenwoordig komen migranten uit alle delen van de wereld, waaronder voormalige Oostbloklanden, China en India. We zijn een dynamisch migratieland geworden. Als je daar niet op inspeelt, als je dit op zijn beloop laat, krijg je schildpaddengedrag: mensen trekken zich dan nog meer terug in eigen kring, het veilige schild.”

Kenniswerkers

Het kabinet neemt vanaf 2021 het inburgeringsbeleid op de schop: gemeenten krijgen de regie over inburgering. Dat is een eerste stap, vindt de WRR. Wat de raad betreft gebeurt er meer: ook niet-inburgerplichtige immigranten – uit EU-landen – zouden bijvoorbeeld de taal moeten leren. ,,Je kunt hen natuurlijk niet verplichten”, zegt Engbersen. ,,Maar je kunt ze wel prikkelen, op weg helpen. Wij pleiten dus voor ‘welkomstcentra’ in gemeenten voor alle nieuwkomers. Dat is hun startpunt, hier worden ze op weg geholpen. De asielzoeker uit Syrië hoort daar hoe zijn inburgering begint, maar ook de kenniswerker uit India krijgt te horen hoe hij de taal kan leren.”

En steden en gemeenten zouden moeten samenwerken als ze vergelijkbare migrantengroepen opnemen. ,,Bijvoorbeeld Amstelveen en Veldhoven: daar vestigen veel kenniswerkers zich en hebben ze te maken met een andere groep dan in bijvoorbeeld tuinbouwgemeenten”, zegt Engbersen. ,,Dat vergt lokaal maatwerk.”

Geen ‘multiculturele kookclubs’

Ook moeten gemeenten weer investeren in wijkvoorzieningen, bibliotheken, buurthuizen en welzijnswerk, vindt de raad. ,,Veel van die infrastructuur is wegbezuinigd, maar dat zijn plekken waar immigranten en Nederlanders zonder migratieachtergrond elkaar ontmoeten.” Er hoeven geen ‘multiculturele kookclubs’ te komen, zegt WRR-projectcoördinator Meike Bokhorst. ,,Maar met voorzieningen creëer je wel mogelijkheden waarbij alle groepen elkaar zien. Hier in Den Haag is een grote sportcampus gebouwd aan de rand van de Schilderswijk. Dat werkt.”

Het aantal nieuwkomers in Nederland stijgt al jaren: in 2019 kwamen er 272.000 mensen naar ons land, het aantal mensen dat vertrok was met 158.000 veel lager, per saldo was er een plus van 114.000 mensen. Een flink deel van de nieuwkomers kan zich via de EU vrij vestigen.

Asielzoekers spelen een grote rol in het politieke debat, maar hun aandeel is statistisch gezien beperkt. Vorig jaar bedroeg de asielmigratie 6 procent van het totaal, maar dat zijn alleen de mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Er vroegen wel bijna 30.000 mensen asiel aan.

