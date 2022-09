Advies: Collegegeld veelgevraagde mbo’ers omlaag

Jongeren die een mbo-opleiding gaan doen waarvoor de arbeidsmarkt krap is, zoals een techniek- of zorgstudie, zouden minder collegegeld moeten betalen. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van een commissie onder leiding van oud-politicus Lodewijk Asscher.

Het middelbaar beroepsonderwijs kampt met meerdere problemen: er is een groot tekort aan praktisch opgeleide vakmensen, maar desondanks kiezen te weinig jongeren voor het mbo. Dat komt door het slechte imago en onbekendheid met de mogelijkheden die dit onderwijs biedt. Ook hebben jongeren die voor het middelbaar beroepsonderwijs gaan niet allemaal gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Daar wil de commissie verandering in brengen via een voorkeursbeleid. In het rapport, in handen van deze redactie, staat het advies om ‘in deze fase prioriteit te geven aan een tweetal vitale sectoren met een tekort aan vakkrachten, die ook in het coalitieakkoord benoemd zijn (Techniek en Zorg) en aan een sector waar zorg is over de toekomst van het arbeidsmarktperspectief (Economisch-administratief).’

Kiezen voor kansrijk

Jongeren moeten vaker gaan kiezen voor een mbo-opleiding die kansrijk is. Het kan helpen als zij daarbij een steuntje in de rug krijgen. ‘Ook financiële prikkels die zich richten op de (toekomstige) student, bijvoorbeeld via lager collegegeld voor vraagberoepen, kunnen bijdragen’, luidt het advies.

Ook is het belangrijk dat onderwijsinstellingen zich veel meer dan nu gaan richten op studies die goede kansen bieden op bestaanszekerheid voor jongeren, en daar de beschikbare gelden in stoppen. Ze kunnen dan kiezen op basis van een soort Bosatlas van het Nederlandse beroepsonderwijs. Daarin staan feiten, cijfers, onderzoek, trends en ontwikkelingen over het onderwijs en de arbeidsmarkt beschreven.

Het is niet de bedoeling jaarlijks alle opleidingen tegen het licht te houden, maar de commissie adviseert dat er een agenda voor meerdere jaren wordt opgesteld waarmee in de praktijk gewerkt kan worden. Ook moeten onderwijsinstellingen en bedrijfsleven elkaar nog beter weten te vinden bij het organiseren van stages en leerbanen. Daarnaast werken deze sectoren samen in de voorlichting aan jongeren.

Keuzevrijheid blijft

De commissie benadrukt niet te willen morrelen aan de keuzevrijheid, maar wil wél stimuleren dat de student kiest uit het palet opleidingen met optimale kansen op de arbeidsmarkt. Minister Dijkgraaf, verantwoordelijk voor het mbo, zei afgelopen jaar meermaals dat vrije studiekeuze een belangrijk uitgangspunt is. ,,Iedere student moet een opleiding kunnen kiezen die past bij zijn of haar kwaliteiten en voorkeuren.”

Onafhankelijk voorzitter Lodewijk Asscher wil geen commentaar geven op het nog vertrouwelijke rapport. Een ander lid, topbestuurder Doekle Terpstra, verwijst alleen naar een interview dat hij begin dit jaar gaf. Daarin zei Terpstra dat wat hem betreft overal in het mbo waar er sprake is van een overschot op de arbeidsmarkt, een numerus fixus moet komen. Kansrijke beroepsopleidingen, zoals de techniek, moeten extra geld krijgen.

Quote Iedere student moet een opleiding kunnen kiezen die past bij zijn of haar kwalitei­ten en voorkeuren Minister Dijkgraaf, Onderwijsminister

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: