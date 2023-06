Advies aan Hoge Raad: Zaak tegen pakketbezorger die Sebastiaan doodreed moet over, pleitnota was zoek

De zaak tegen de pakketbezorger die in november 2020 een 42-jarige man in Wijchen doodreed moet over. De zaak zou opnieuw moeten worden behandeld omdat de pleitnota van de advocaat is zoekgeraakt bij het hof in Arnhem.

Dat adviseert de advocaat-generaal (AG) dinsdag aan de Hoge Raad. De AG noemt het zoekraken van de pleitnota een onherstelbaar verzuim. Het advies van de AG is niet bindend maar wordt in verreweg de meeste gevallen overgenomen door de Hoge Raad.

De toen 18-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden werd in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging,

O. reed eind 2020 in Wijchen een 42-jarige man dood die samen met zijn vrouw de hond uitliet. Het slachtoffer had de bezorger aangesproken op diens rijgedrag, waarna ruzie ontstond.

De bezorger zou veel te hard hebben gereden. Na een felle discussie stapte O. weer in zijn bus, gaf gas en reed het slachtoffer aan. Daarna reed hij nog zeker twee keer over de man heen voordat hij wegreed en verder ging met het bezorgen van pakketjes.

De verdachte zei dat hij in beroep was gegaan omdat hij wel geholpen wil worden, maar de tbs-maatregel te ‘dwingend’ vindt. De vrouw van de doodgereden man noemde dat respectloos. ,,Je hebt een volwassen misdrijf gepleegd, accepteer dan ook een volwassen straf.”

Na de veroordeling door het gerechtshof ging de verdachte in cassatie. Er is in cassatie onder meer geklaagd dat het onderzoek van het gerechtshof nietig is, aangezien de door de advocaat aan het hof overgelegde pleitnota (het verhaal van de verdediging) was zoekgeraakt.

De griffier van het hof stelde dat de aantekeningen uit de pleitnota in het proces-verbaal van de zitting zijn uitgewerkt. In dat proces-verbaal is inderdaad uitgebreid aandacht besteed aan een aantal punten uit de pleitnota. Die uitwerkingen beginnen echter met de zin: ‘In aanvulling op de pleitnota’. Hierdoor valt volgens de AG niet uit te sluiten dat op de zitting door de advocaat nog meer verweren zijn gevoerd en standpunten naar voren zijn gebracht dan zijn opgenomen in het proces-verbaal en waarop het hof had moeten reageren.

Dus adviseert de advocaat-generaal de zaak over te doen. De kans is daarmee groot dat de Hoge Raad de zaak daarmee terugverwijst naar het gerechtshof. De uitspraak van de Hoge Raad is op 26 september 2023.

