Advies aan Hoge Raad: hou celstraf Kouwenhoven in stand

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet en of het onafhankelijk advies gevolgd zal worden.

Kouwenhoven werd in april in hoger beroep veroordeeld tot negentien jaar cel. Volgens het hof in Den Bosch heeft de 75-jarige zakenman wapens Liberia binnengesmokkeld en verdeeld onder de manschappen van het gewelddadige regime van de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor. Door bijvoorbeeld opslag, chauffeurs en vrachtwagens te regelen is hij bovendien medeplichtig aan de oorlogsmisdrijven die zijn gepleegd door het regime.

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend en tekende protest aan tegen het vonnis van de rechtbank. De zakenman werd al meer dan tien jaar geleden voor het eerst opgepakt. Maar Kouwenhoven werd na twee jaar voorarrest in 2007 vrijgelaten. Jarenlang was hij daarna vrij man, terwijl de procedures voortsleepten. Hij verblijft momenteel in Zuid-Afrika en werd daar december vorig jaar opgepakt. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Gisteren stelde de rechtbank in Kaapstad de behandeling van dat verzoek wederom uit. Kouwenhoven, vrij op borgtocht, moet zich drie keer per week melden bij de politie en hij mag zijn villa alleen verlaten als daar medische redenen voor zijn.